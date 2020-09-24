英国为英欧未来关系谈判留余地

英国议会下院22日通过了一个《内部市场法案》修正案，让政府朝拥有“改写”退出欧洲联盟协议部分条款的权力迈进一步。但英政府拟定的法案审议日程似乎为包括贸易关系在内的英欧未来关系谈判留出妥协余地。

【缓立法】

英国政府推出的这条修正案要求，政府今后如果动用《内部市场法案》所赋权力推翻与欧盟签署并已立法的“脱欧”协议部分条款，须经由议会表决通过。路透社报道，政府同意让权于议会“平息”了原本有意阻击法案的保守党议员“叛乱”，让修正案22日未经表决便获通过。

德新社报道，英政府随后宣布，《内部市场法案》定于23日开始接受下院议员详细审议。

按照议程，法案下周将在下院接受最终表决，随后递交上院审议，为期两个月。英政府官员暗示，上院可能要到10月中旬欧盟峰会后才开始审议法案，这意味着法案最早12月才能返回下院。

【留空间】

英国《泰晤士报》报道，作此时间安排旨在安抚欧盟对英方违反“脱欧”协议的担忧。推迟《内部市场法案》立法表明，即便英欧贸易谈判破裂，英政府也想给双方找到北爱尔兰地区边界解决方案留出尽可能多的时间。

为执行“脱欧”协议中的北爱边界问题议定书而设的英欧联合委员会定于28日开会。知情人士说，英欧双方尽管维持固有立场，就政府补贴、北爱与英国其他地区跨海货检等问题仍取得一定进展。

一名英政府高级官员说，如果双方能就北爱边界问题达成共识，政府会立刻撤回《内部市场法案》中有关授权违反“脱欧”协议的争议条款，因为那时已“不需要”这些条款。

【影响深】

英国媒体先前报道，《内部市场法案》为明年起英国四个地区的内部市场运作设置规则，要求从北爱运往其他地区的货物不接受额外海关检查。如果英欧未能在“脱欧”过渡期今年底结束前达成未来关系协议，英政府官员有权修改“脱欧”协议规定的货物流通等规则或宣布相关规则“不适用”。

按照“脱欧”协议，如果英欧双方未能找到解决北爱边界问题的更好方案，为避免北爱与欧盟国家爱尔兰间恢复“硬边界”、即实体海关检查，北爱明年起须与欧盟“看齐”，将施行与英国其他地区不同的关税和政府补贴等规则。

欧盟希望借此维护其关税同盟和统一市场完整性。但英国认为，这一特殊安排有分裂英国领土之嫌，因而有意推动《内部市场法案》立法。欧盟则认为，英方寻求违反“脱欧”协议的权力致未来关系谈判陷入危机。

英欧如果“谈崩”、即英国12月31日后“无协议脱欧”，双方贸易关系将退回至世界贸易组织框架内，恐进一步冲击欧洲地区经济。（海洋）（新华社专特稿）

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