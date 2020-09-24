印尼地方首长选举将如期举行

人民网雅加达9月24日电（记者 张杰）尽管印尼新冠疫情依然肆虐，且伊联、穆联等大型宗教社会组织均建议推迟地方选举，但印尼政府和国会仍一致同意2020年地方首长选举如期于本年度12月9日举行。

印尼治安与法律统筹部长马福特22日通过线上召开2020年同步地方首长选举筹备协调会议时说：“在严格实施卫生守则和严厉执法前提下，地方首长选举仍将于今年12月9日在270个地区同步举行。”马福特对公众有争议表示理解，部分人士希望推迟地方首长选举，但也有社会人士希望地方首长选举如期举行，不过无论哪一方，都是出于对新冠疫情的担忧以及公共健康的关心，“建议推迟举行者是不想地方首长选举成为新的感染群。”

马福特表示，在此之前，总统已听取并考虑了公众的各种意见，也听取了包括伊联和穆联在内的社会组织的不同看法。总统还多次举行特别会议讨论选举问题。在听取了政治、法律与治安领域各部门和机构领导人的建议并于21日进行了深入讨论之后，总统认为不应推迟地方首长选举，确定按原计划举行。

此前有报道称，印尼国会第二委员会与政府和选举委员会一致同意，在12月9日举行地方首长选举。国会方面还要求在选举中务必贯彻执行防疫卫生规则，违规者必须受到严格的制裁。对此，马福特也在此次协调会议上表示，要在地方选举进程中贯彻执行防疫卫生规则，各政党必须相互承诺，共同执行防疫卫生守则，并协助警方和选举委员会开展选举期间的卫生执法工作。

对于政府如期举行选举的决定，穆联表示接受，但穆联要求政府必须对2020年地方首长选举造成的新冠病毒传染风险负全责。

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