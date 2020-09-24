中国参建世界最大水池 促卡塔尔民生经济发展

人民网开罗9月23日电（记者 周輖）单个水池长300米、宽150米、高12米，约占了9个足球场的面积，实际蓄水容积达43.66万立方米。日前经吉尼斯官方认定，在卡塔尔首都多哈南部约70公里外的沙漠腹地中，一个大型水利工程获得了“世界最大饮用水水池”的最新纪录。

“中国企业承建了该水利工程的E标段。”来自埃及的默罕默德是中国能建葛洲坝集团在卡塔尔的技术经理，在已经竣工的水池前介绍起自己参与的项目时，他自豪地说，“与同期开工的其他四个标段相比，E标段的水池质量最好，获得了项目业主监理的高度肯定，真心为中国质量点赞！”

卡塔尔多旱少雨，随着经济的快速发展，其工业、农业、生活对淡水需求日益增加。为了确保在经济、社会和环境治理中取得进一步发展，保障用水安全，卡塔尔于2015年4月启动了战略水池建设，共有五个标段，包含海水淡化、蓄水、输水、配水等工程。建成后将促进卡塔尔境内供水管网的全面覆盖，极大增强该国饮用水的储蓄和供水能力，同时为2022年世界杯提供清洁的水源，总共19座蓄水池可满足卡塔尔全国民众7天的用水需求。

“作为战略水池的重要组成部分之一，葛洲坝承建的卡塔尔供水E标项目承担着实现该国管网全线贯通及对该国南北两个工业重镇的供水重任。”项目经理王少华说，项目建设内容主要包括两座超大型水池、一座大型加压泵站、旁通管线及相关附属工程。为了应对卡塔尔高温、干燥、风沙大、日照强等施工困难，项目部一方面是从工程设计着手，认真收集国际相关技术条款及现行规范要求，不断优化施工方案；另一方面聚焦生产一线，成立攻关团队，反复进行科研探讨与实践，最终攻克了如超高薄壁混凝土施工、水池底板分块施工等关键技术。

今年以来，在疫情防控不放松的基础上，中外员工抓紧推进项目实施，已经分别于2月20日和7月27日实现了两座水池的整体投运工作。“在疫情严峻的形势下，能够实现两座水池并网投运和对外供水目标实属不易，这极大提升了卡塔尔水网系统的安全性和稳定性，加速战略水池的建设步伐。”卡塔尔水电总局运营主管福兹称赞说，“中国企业的常态化疫情防控管理措施十分出色，值得推广学习。”

“我与中国同事工作得非常愉快，在这里让我加深了对中国的了解。”项目执行经理麦德哈表示，当前项目收官在即，将和中国同事继续做好移交，圆满完成项目履约。项目部人资部主管法鲁克说，项目为当地及其第三国人员提供了超过3000个就业岗位，带动了当地经济发展。

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