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新任驻南非大使陈晓东抵南履新

2020年09月24日09:19  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡9月23日电（记者 刘畅） 2020年9月23日，新任驻南非大使陈晓东偕夫人张斌抵达南非履新，南非外交部代表、驻南使馆公使衔参赞李南等赴机场迎接。

陈大使在机场发表了热情洋溢的讲话。陈大使表示，非常荣幸出任中华人民共和国驻南非共和国第六任特命全权大使。当前，国际形势之百年变局与新冠肺炎之百年大疫相互交织，中南比以往任何时候都更需要加强团结合作。此刻出使南非，深感使命光荣、责任重大，期待与各界朋友一道努力，推动中南关系取得新的更大发展。

陈大使表示，习近平主席与拉马福萨总统共同主持2018年中非合作论坛北京峰会并在当年成功实现互访，今年6月又共同倡议召开中非团结抗疫特别峰会，同时在其他双多边场合多次会晤，共同擘画中南、中非关系发展蓝图，中南、中非关系内涵更加充实，中南、中非合作前景更加广阔，中南、中非命运共同体更加紧密。

陈大使表示，中南有着“同志加兄弟”的特殊情谊，两国人民的友谊在反对帝国主义、殖民主义、种族主义的斗争中建立起来，在合作共赢、共同发展的进程中不断深化。建交22年来，中南关系实现了从伙伴关系、战略伙伴关系到全面战略伙伴关系的历史性跨越。新冠肺炎疫情暴发以来，中南两国守望相助、携手抗疫，展现了患难与共、共克时艰的坚定决心，也为中非乃至全球抗疫合作注入了强大正能量。

陈大使表示，当前，中国努力克服困难，率先控制疫情，率先实现经济复苏，充分发挥超大规模市场优势，发掘内需潜力，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。中国将扩大对外开放，同南非、非洲更多分享中国的发展红利，以自身复苏发展带动非洲和世界共同复苏、共同发展，不断巩固和深化中南中非全面战略合作。

南非外交部代表热烈欢迎陈大使夫妇抵南履新，高度评价南中全面战略伙伴关系，高度赞赏中方对南非抗疫的大力支持，表示南方愿与中方携手努力，共同推动南中全面战略伙伴关系不断向前发展。

(责编：艾雯、燕勐)
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