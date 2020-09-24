“中俄组合”以实际行动为联合国庆生(观象台)

时光荏苒，联合国已悄然走过四分之三个世纪的风雨征程。75年前，面对两次世界大战留下的断壁残垣，世界各国深刻吸取历史教训，共同创建了联合国这一最具普遍性、代表性、权威性的国际组织，制定了《联合国宪章》，确立了现代国际秩序的基石。在此后的75年里，人类社会取得了以往几个世纪都难以企及的发展成就，联合国可谓居功至伟。

9月11日，国务委员兼外长王毅同俄罗斯外长拉夫罗夫在莫斯科共同发表《中俄外交部长联合声明》，引发各界强烈反响。声明再次向世界发出了坚定维护联合国地位和权威、遵循《联合国宪章》宗旨和原则、支持并践行多边主义的中俄声音。这是两国对联合国成立75周年的庄严献礼。

中俄同为联合国安理会常任理事国。任何全球性问题的解决都离不开中俄两国的共同参与和努力。2013年以来，两国元首签署并发表的每一份联合声明都着重强调联合国在全球治理中的核心地位。在中俄建交70周年之际，“普惠共赢”成为新时代中俄关系的重要内涵，凸显了双方致力于构建人类命运共同体的大国胸怀。在联合国推动国际和地区热点问题政治解决、推进2030年可持续发展议程、应对气候变化等过程中，“中俄组合”都发挥了不可替代的建设性作用。

当前，百年变局叠加世纪灾疫，“政治病毒”与新冠病毒同步蔓延，单边主义、霸凌行径甚嚣尘上，人类社会面临前所未有的动荡与冲击。站在历史的十字路口，单打独斗行不通，“甩锅”“割席”不可取，携手应对、通力合作是唯一正确的选择。如何在变乱交织中更加有效地求同存异、凝聚共识，为世界和平与发展提供持久动力，这是国际社会面对的共同课题，也是今后一个时期联合国面临的艰巨任务。在此形势下，中俄有责任、有义务展现担当，主动作为。

要始终铭记联合国的使命和初心。坚定维护以联合国为核心的全球治理体系，维护以联合国宪章宗旨和原则为基石的国际关系基本准则，维护联合国权威和地位，维护联合国在国际事务中的核心作用。

要共同捍卫国际公平正义。坚持大小国家一律平等，尊重各国自主选择的发展道路，努力提升广大发展中国家和新兴市场国家的代表性和发言权，同霸权主义、强权政治做坚决斗争，防止世界回到“丛林时代”。

要合力维护全球和地区战略稳定。本着平等和相互尊重精神，共同维持大国间建设性协作关系。推动各国恪守国际法和联合国宪章中关于使用武力和强制措施的宗旨和原则。尊重各国在解决国际和地区热点问题上的合法权益。倡导通过建设性对话解决分歧，增进彼此互信与合作。

要积极践行多边主义。坚定支持世卫组织工作，大力推动国际抗疫合作，提供更多普惠可及的全球公共产品。支持以世贸组织为核心的多边贸易体制，促进经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。合力应对数据安全领域的风险挑战，共同构建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间。

多年来，联合国安理会的会议厅里始终悬挂着一幅名为“团结”的壁画：一只长生鸟从灰烬中展翅腾空，寓意经历了战争洗礼的各国人民对和平与自由的向往，同时也时刻警示着身处会议厅的各国代表，联合国肩负着维护世界和平与发展的千钧重担。在联合国75岁生日之际，包括中俄在内的国际社会更应站在历史的灯塔上审视当下、展望未来，为推动构建人类命运共同体，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界而不懈奋斗。

（作者为国际问题观察员）

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