约翰逊推“脱欧”新法案争议不断　欧盟吁“快停手”

英国政府本月在议会提出“内部市场法案”，引发多名英国前首相发声反对。德国政府欧洲事务部长米夏埃尔·罗特22日向英方喊话：“不要耍把戏，时间已不多。”

【加紧接触】

罗特当天在比利时布鲁塞尔参加欧洲联盟部长级会议前说：“亲爱的在伦敦的朋友们，请别再玩游戏了，时间不多了。”

“我们对所谓的‘内部市场法案’极度担忧，因为它违反了退出协议的指导性原则，我们完全无法接受……我们真的、真的对目前的协商结果非常失望。”

英国政府本月9日公布“内部市场法案”。法案提出，如果其条款与英欧先前签署的“脱欧”协议中涉及爱尔兰与英国贸易的条款有冲突，当以法案条款为准。虽然遭到包括保守党籍议员在内的众多人士反对，英国首相鲍里斯·约翰逊正在力推这一法案在议会通过。

欧盟指责英方试图用国内法凌驾于“脱欧”协议这一国际法，敦促约翰逊在本月底前从英国议会撤回该法案，否则将采取行动。

随着月底临近，双方今后几日将加紧接触。英国广播公司政治新闻编辑劳拉·库恩斯伯格22日在推特援引欧盟消息源说，欧盟“脱欧”谈判首席代表米歇尔·巴尼耶将于23日访问英国首都伦敦，就“脱欧”事宜与英方作非正式会谈。

欧盟委员会副主席马罗什·谢夫乔维奇说，他28日将在布鲁塞尔与英国内阁办公厅大臣迈克尔·戈夫会面。两人是欧盟-英国联合委员会联席主席。

【期限临近】

“脱欧”过渡期将于今年年底结束。约翰逊先前说,无论英欧贸易关系协议能否谈成，10月15日是谈判最后期限。而欧盟官员说，他们的谈判期限是10月底，原因在于双方达成协议后，还需时间各自将协议内容立法。

英国2016年6月举行公民投票决定“脱欧”，并于今年1月31日正式退出欧盟。英欧双方此后就未来经贸关系谈判数轮。眼下双方依旧在多项议题上分歧严重，包括渔业权、政府援助或补贴政策、为英欧企业建立公平竞争机制等。下轮谈判定于10月2日举行。若最终谈不成，明年1月1日起，英欧贸易关系将退回至世界贸易组织框架。

在谈判难以推进的背景下，约翰逊政府本月抛出“内部市场法案”，遭到多名英国前首相批评。保守党籍前首相约翰·梅杰和工党籍前首相托尼·布莱尔13日发表联名公开信，呼吁英国政府放弃这一“令人震惊”的法案。他们在信中写道：“政府的举动令其自身蒙羞，同时让我们的国家难堪。”

约翰逊的前任特雷莎·梅21日批评约翰逊行事“鲁莽、不负责，没有考虑英国在世界上的长久声誉”。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：苏缨翔、燕勐)