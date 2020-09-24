中国抗疫成果获得世界认可（环球热点）

9月20日，行人经过美国纽约圣帕特里克大教堂。

新华社记者 王 迎摄

经过艰苦努力，中国抗击新冠肺炎疫情斗争取得重大战略成果。随着中国新冠肺炎疫情趋稳，境外赴华人员越来越多。韩国、日本、德国、美国等国家纷纷放松赴华限制。

这表明：中国抗疫成果得到世界认可，经济复苏步伐吸引全球眼光。

抗疫成果有目共睹

据韩联社报道，随着中国经济逐步恢复，韩国人赴华需求扎堆，韩国本月至下月将组织大批包机航班飞赴中国。

日本也持续通过包机方式让侨民返回中国。早在5月，就有137名日本技术人员包机回武汉复工。

目前，中国已与韩国、德国、新加坡、印尼、缅甸、柬埔寨等国开通“快捷通道”。

近日，美国国务院也宣布下调赴华旅行限制级别，不再禁止美国公民前往中国旅行。

世界卫生组织多名高官纷纷点赞中国抗疫行动。世卫组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德说，中国对公共卫生基础设施的投入巨大。在疫情中，每一位中国人民都展现出高度的责任感，并且在病例数下行情况下，仍持续提高疫情应对能力。中国抗疫行动积累的宝贵经验对当前全球疫情防控很有帮助。

世卫组织卫生紧急项目负责人瑞安也对中国抗疫行动中的医护人员表达了由衷的赞许，称他们不知疲倦地工作，将疫情控制在最低水平。

“世界多国纷纷放松赴华旅行限制，表明中国抗疫成效世界领先，中国抗疫成果得到国际社会的认可。”中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员徐秀军表示，从疫情暴发至今，中国用了8个多月的时间控制住疫情，国内生产秩序逐步恢复，体现出中国政府在应对全球公共卫生危机时的智慧与担当。

经济复苏令人羡慕

随着疫情得到全面控制，中国经济复苏步伐加快。据国家统计局发布的最新数据，8月份，中国的投资、消费、出口增速三项均实现正增长。8月进出口总额同比增长6%，增速最为迅猛的是出口增速，达到11.6%，相比7月出口增幅提高1.2%。

国际货币基金组织最新预测称，中国可能成为2020年全球主要经济体中，唯一保持正增长的国家。

美国《华盛顿邮报》网站刊文认为，与2月份疫情严重时期相比，现在的中国经济已经得到明显的恢复。美国经济学家安迪·罗斯曼表示，中国的消费情况已经连续多月复苏。如果疫情继续影响世界，中国将凭借自己独特的优势，成为世界经济复苏第一名。

据新加坡《联合早报》报道，亚洲开发银行最新报告指出，中国是亚太地区少数成功摆脱经济低迷的经济体之一。

“世界经济复苏乏力，而中国经济表现强劲。因此，各国放松赴华旅行限制，让部分有需求的外商来华做生意，是必要的。”中国国际问题研究院美国所所长滕建群表示，疫情发生后，美国等国以维护本国国民安全为由，关闭人员往来渠道。如今，随着中国国内生产、生活秩序得到有序恢复，曾经“唱衰”中国的个别国家，也不得不承认中国抗疫成果，并且希望通过恢复对华人员交往，助力本国经济复苏，缓解国内疫情之困。

严防境外疫情输入

近期，多国疫情卷土重来。据权威统计数据，截至目前，西班牙累计确诊人数已经超过64万。法国确诊病例突破45万例，单日新增病例数再创新高，连续两日超过1.3万例。英国也不乐观，确诊病例累计死亡病例超4万例，是全球新冠死亡人数第五多的国家。英国首相约翰逊直言，欧洲出现第二波疫情“不可避免”。

在国内疫情得到全面控制、经济社会稳步恢复的背景下，为确保国内疫情防控成果、防止疫情蔓延，中国政府坚持对国外入境人员采取全面检查，坚决防止国内输入性反弹。

中国外交部发言人表示，中国政府将继续依法依规，根据国际疫情防控形势的发展，对入境人员采取有关的检验检疫措施。这既是疫情防控工作的需要，也可有效地组织疫情跨国传播，既是对中国人民的生命安全和身体健康负责，也是对外国公民的生命安全和身体健康负责。

为此，中国相继出台并完善国外入境人员的相关规定。据中国驻各国大使馆最新规定，从日本、新西兰、新加坡等国来华，须持有三日内核酸检验阴性证明方可登机。

“本着对国民负责的态度，中国对入境人员采取了非常严格的防范措施，坚决维护现有抗疫成果。在严防境外输入方面，我们也有完善的体系和丰富的经验。”徐秀军表示，国外入境人员经过中国海关严格的检疫检验程序后，在中国正常展开日常活动，不会造成国内输入性反弹。

滕建群指出，在中国抗疫取得重大战略成果后，世界各国纷纷放松赴华旅行限制，这既是对中国抗疫成果的认可，也会给中国防疫带来一定的压力。相关政策实施后，会有一批商人陆续来华寻求合作，在一定程度上，有利于扭转世界经济颓势。当前，对中国而言，在逐步恢复经贸合作与人员往来的同时，继续坚守来之不易的抗疫成果仍然是第一位的。

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