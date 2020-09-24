日本新首相欲加速推进政务数字化

日本新任首相菅义伟23日召开内阁会议，要求各部门群策群力，年底前为筹办“数字局”制定政策大纲，以便明年在国会推进政务数字化。

日本共同社报道，菅义伟当天在会上说：“我希望所有内阁大臣通力合作、协同推进这一重大改革。”他希望政府能在明年1月开始的国会新会期时提交一份设立“数字局”的议案。

日本经济新闻社报道，菅义伟希望“数字局”招揽公私领域高端人才，“引领整个社会的数字化进程”。

前内阁官房长官菅义伟16日就任首相，接替因健康原因辞职的安倍晋三。他上任后把推进政务数字化作为优先任务，将政府近期发放新冠疫情补助款时出现的混乱和延迟归咎于地方官僚主义作风和行政办公数字化程度不足。中央政府各部门和地方政府各有一套行政体系，执行公务时难以协调一致。

菅义伟说，他的政府寻求在明年5个月的例行国会会期内修订涉及信息技术的基本法律。为推进政务数字化目标，他已在本届内阁新设数字大臣职位，授命熟悉信息技术事务的平井卓也出任。

平井18日说，首相要求他“加速”筹办“数字局”。他上周末开始与一些部门官员作相关讨论。

日本综合研究所高级经济师村瀬拓人告诉路透社：“日本需要借助推进数字化提升经济增长潜力。”（沈敏）【新华社微特稿】

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