美众议院通过临时拨款法案以免政府“停摆”

美国国会众议院22日通过一项临时拨款法案，以避免部分政府部门2021财政年度开始后就“停摆”。

美国2020财年始于2019年10月1日，2020年9月30日结束。众议院当天以359票赞成、57票反对通过该法案。这项临时拨款法案还需由参议院通过，并经总统唐纳德·特朗普签署后生效，继而将使政府部门得以正常运转至12月11日。

众议院民主党籍议员21日提交的法案版本中，没有包括为农产品信贷公司补充提供211亿美元资金的计划。这一计划旨在稳定农业收入，是特朗普先前在威斯康星州的政治集会上承诺的关键农业援助，但民主党议员则把它称为政治上的“空头支票”。威斯康星州是特朗普竞选连任的关键战场。共和党籍议员坚决要求法案纳入这一计划。

民主党籍众议院议长南希·佩洛西22日在声明中说，已经与财政部长史蒂文·姆努钦及共和党籍议员就临时拨款法案内容达成一致。新版法案同时包括共和党要求的农业援助资金和民主党要求的儿童营养援助资金。声明说，新法案“增加近80亿美元，用于向饥饿的儿童和家庭提供急需的营养援助”，在新冠疫情期间为难以维持生计的数百万家庭提供帮助。

美国约翰斯·霍普金斯大学22日发布的新冠疫情最新统计数据显示，截至美国东部时间22日11时23分，美国累计新冠死亡病例超过20万例，达200005例，累计确诊病例6861211例。

依据美国相关法律，国防、教育、外交等联邦政府部门的可自由裁量支出需要国会审批，另有一些支出无需审批。媒体报道，在2020财年结束前，美国国会不太可能就下一财年预算达成更广泛的协议。（高冰冰）（新华社专特稿）

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