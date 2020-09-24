报告显示：中国电池技术国际专利跻身前四

人民网布鲁塞尔9月23日电（记者 张朋辉）欧洲专利局和国际能源署9月22日发布的一份报告显示，中国在电池专利方面排名上升至世界第四，排在日本、韩国和欧洲之后。2019年，中国电动汽车销量达110万辆，占世界的一半。

报告显示，2005年至2018年间，全球电池和其他电力存储技术的专利以平均每年14%的速度增长。2018年公布了7000多个与电力存储相关的国际专利家族，远超2000年的1000个。其中近90%的专利旨在改善电力存储、促进电池性能上，尤其是用于消费电子设备和电动汽车的锂离子电池。2018年，锂离子电池的创新占电池专利活动的45%。

报告指出，在锂离子电池领域，中国成为四大创新强国之一。2014年到2018年，中国在锂离子电池领域的专利申请占全球的9%。过去十年，中国成为电池技术创新的大力推手。自2018年开始，中国专利申请量大幅增加。2011年，中国销售了5000辆电动汽车，占全球电动汽车市场的11%。2019年，中国电动汽车总销量110万辆，份额跃升至全球市场的50%。

国际能源署执行主任法蒂赫·比罗尔表示，未来几十年，能源储存的需要将成倍增长，这有助于实现全球减排和可持续发展目标。研究显示，得益于技术进步和规模效应，近年来电池价格大幅下降，其中电动汽车用锂离子电池自2010年以来下降了近90%，包括电网管理在内的固定应用成本在同一时期下降了约三分之二。随着电池二次利用的技术潜力得到进一步发挥，到2040年成本还将进一步降低，电池价格将比现在再便宜70%。

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