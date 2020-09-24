中国担当为联合国发展注入信心和希望

9月22日，中国国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话。国际舆论认为，习近平主席在重大历史关头提出的一系列中国主张和宣布的重要举措，展现了中国作为负责任大国的历史担当，向处在十字路口的世界传递了信心与希望，相信中国将在联合国框架内为维护多边主义作出更大贡献。

展现大国担当

“大国更应该有大的样子，要提供更多全球公共产品，承担大国责任，展现大国担当。”习近平主席讲话中的“金句”立即成为各大外媒转发的热点。

《纽约时报》报道称，习近平主席在联合国大会上承诺，将采取更加有力的政策和措施，争取2060年前实现碳中和。报道认为，如果承诺实现，中国将为全球应对气候变化和减缓全球气候变暖作出重大贡献。

新冠肺炎疫情暴发以来，中国用实际行动支持全球抗疫和联合国工作，赢得国际社会普遍赞赏。英国《卫报》报道称，中国将向联合国新冠肺炎疫情全球人道主义应对计划再提供5000万美元支持；中国将设立规模5000万美元的第三期中国－联合国粮农组织南南合作信托基金。

巴基斯坦政治分析人士穆罕默德·阿基勒·纳迪姆表示，面对新冠肺炎疫情，中国展现出负责任大国的担当，向许多国家和国际组织提供抗疫援助，在全球抗疫斗争中起到了至关重要的作用。这正是人类命运共同体理念的生动体现。

美国布鲁金斯学会网站称，在过去几年里，世界看到中国在国际机构中承担更多责任的务实行动，展示了大国担当。作为行动派，中国让世界看到其在全球治理事务中发挥更大作用的抱负。

力挺多边主义

“我们要坚持走多边主义道路，维护以联合国为核心的国际体系。”在习近平主席的讲话中，中国态度清晰坚定，在国际社会产生广泛共鸣。

《日本亚洲评论》报道称，习近平主席的讲话重点是维护国际抗疫合作及恢复国际经济健康。中国在联合国的立场是受欢迎的。日本前驻美大使藤崎一郎表示，中国正成为经济全球化和多边主义的坚定维护者。

埃及开罗大学政治学教授努尔汉·谢赫认为，中国旗帜鲜明反对单边主义和保护主义，并努力帮助发展中国家探索适合本国国情的发展模式。

“在联合国，中国领导人称无意跟任何国家打冷战热战。”路透社以此为题报道称，习近平主席在讲话中强调，中国“坚持以对话弥合分歧，以谈判化解争端”“我们不追求一枝独秀，不搞你输我赢”。

乌兹别克斯坦国立世界语言大学教授图尔苏纳利·库兹耶夫认为，习近平主席的讲话强调要坚持走多边主义道路，推动各国权利平等、机会平等、规则平等，为当今世界指明了发展方向，在当前形势下具有重要意义。

推促国际合作

“习近平呼吁全球团结合作克服危机。”法新社报道称，世界必须避免将新冠肺炎疫情政治化和污名化，要树立你中有我、我中有你的命运共同体意识，跳出小圈子和零和博弈思维，树立大家庭和合作共赢理念，摒弃意识形态争论，跨越文明冲突陷阱。

孟加拉国《每日太阳报》称，世界还面临着许许多多同样严峻且难以解决的问题，包括气候变化、非法移民、侵犯人权、性别平等、贫困等。从本质上说，这些问题都是在过去几十年熟悉的不平衡发展模式中根深蒂固的问题。中国提出的创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，正是世界迫切需要的。

“面对经济全球化大势，像鸵鸟一样把头埋在沙里假装视而不见，或像堂吉诃德一样挥舞长矛加以抵制，都违背了历史规律。”英国《卫报》引用习近平主席的话表示，世界退不回彼此封闭孤立的状态，更不可能被人为割裂。我们不能回避经济全球化带来的挑战，必须直面贫富差距、发展鸿沟等重大问题。

俄罗斯科学院远东研究所中国社会经济研究中心主任安德烈·奥斯特洛夫斯基说，习近平主席强调支持联合国在国际事务中发挥核心作用。中国一直支持联合国，致力于使发展中国家有更多机会参与全球治理。中国提出的构建人类命运共同体理念符合发展中国家利益，将推促各国共享机遇、共同发展。

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