外交部发言人就美国领导人联大涉华讲话发表谈话

新华社北京9月23日电 外交部发言人汪文斌23日就美国领导人联大涉华讲话发表谈话。全文如下：

令人遗憾的是，美方利用联合国讲台，罔顾事实，编造谎言，出于不可告人的政治目的，对中国进行无端指责抹黑，中方对此坚决反对。事实再次证明，单边主义和霸凌行径是全世界面临的最严重威胁。

谎言代替不了真相。中国应对疫情的表现全世界都看得很清楚，人民自有公论。新冠病毒是全人类的共同敌人，中国是病毒受害国，也是全球抗疫贡献国。中国第一时间报告疫情，第一时间确定了病原体，第一时间向世界分享了基因序列。在确定病毒出现人传人现象之后，中国在第一时间果断作出关闭离开武汉通道的决定，中方对湖北省、武汉市对外通道实施最严格的封闭和交通管控，中国海关即依法阻止全国各地拟出境人员中发现的“四类人员”出境。1月23日，中方关闭离汉通道时，中国以外的国家和地区一共只有9例确诊病例，美国只有1例。1月31日，美国停飞中美直航航班，2月2日，美国对所有中国公民关闭边境，当时美国公布的确诊病例也只有10余例。中国抗疫行动公开透明，时间经纬清清楚楚，事实数据一目了然。

美国反复就疫情问题对中国进行无端指责，目的是企图把本国应对疫情不力的责任“甩锅”他人，这完全是徒劳的。美方无理攻击并退出世界卫生组织，危及全球抗疫合作，不仅给世界人民带来伤害，也会让本国人民继续付出惨重代价。美国现在要做的是，停止政治操弄，摒弃将病毒标签化、政治化的做法，同国际社会一道抗击疫情，而不是推卸责任，抹黑别人。

在气候变化和环境保护问题上，事实也是清楚的。中国积极承担符合自身发展阶段和国情的国际责任，实施了一系列政策行动，成绩有目共睹。我们提前完成2020年气候行动目标，为全球应对气候变化作出重大贡献。中国非化石能源占能源消费总量比重已经上升到近15%，可再生能源装机已占全球的30%，在全球增量中占比44%，新能源汽车保有量已占全球一半以上。2000年以来，全球新增绿化面积的1/4来自中国。中国将更新并提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。这进一步体现了中国愿与各国携手共建充满生机、清洁美丽的世界的美好愿景和构建人类命运共同体的责任担当。

中国积极参与全球气候治理，是《联合国气候变化框架公约》的首批缔约国，并为达成《京都议定书》《巴黎协定》及其实施细则作出重要贡献。在中方与各方共同努力下，2019年联合国气候变化马德里会议上达成了坚持多边主义、反映各方气候治理共识的一系列决定，为后续谈判奠定了基础。

反观美国，作为全球累计排放温室气体最多的国家，美国既不批准《京都议定书》，又退出《巴黎协定》，否认自身约束性量化减排任务，拒绝为保护地球家园采取最低限度行动，彻底游离于全球碳排放体系和安排之外，严重阻碍了全球减排、促进绿色低碳发展等相关进程。美国是世界上最大的固体废弃物出口国和人均塑料消费大国，但拒绝批准《巴塞尔公约》，为全球塑料垃圾等治理进程设置障碍，将大量废弃垃圾转移至发展中国家，给当地和全球环境带来了极大危害。这样一个国家有什么资格指责中国？

我们奉劝美方，停止玩弄政治游戏，摒弃单边主义，为世界尽到应有的责任。

《 人民日报 》（ 2020年09月24日 17 版）

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