联合国不是传播“政治病毒”的平台（钟声）

美方出于一己私利，蓄意在联合国挑起对抗、制造分裂，不得人心，更不会得逞

受新冠肺炎疫情影响，第七十五届联合国大会一般性辩论以“线上”方式举行。在绝大多数国家和国际组织领导人呼吁坚持多边主义、加强团结合作以共同应对全球挑战之际，美方却站在国际主流的反面——传播罔顾事实、造谣挑衅的“政治病毒”，无端指责中国，毒化国际抗疫合作环境。这是美国一些政客近来一系列拙劣政治秀的延伸，是霸权、霸凌、霸道成性的表现。

病毒不分国界、不分种族，可能在任何国家出现。疫情由某个国家先报告，不代表病原体最初源于这个国家。病毒溯源是严肃的科学问题，必须秉持专业、理性、负责的态度。世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安表示，以其超过25年的经验来看，“零号病人”并不总是来自首个聚集性疫情地点，而是经常在疫情出现前就已存在，可能来自其他地点。目前一些国家对于病例的技术追踪，已用事实表明其新冠病毒的出现时间要早于中国。中国坚决反对将疫情政治化、污名化，将继续积极参与病毒溯源全球科学研究。

中国付出巨大牺牲和努力，在较短时间内控制了疫情。中国本着公开、透明、负责任的态度，积极履行国际义务，第一时间向世界卫生组织、有关国家和地区组织主动通报疫情信息，第一时间发布新冠病毒基因序列等信息，毫无保留同各方分享防控和救治经验。中国以实际行动帮助挽救了全球成千上万人的生命，彰显了中国推动构建人类命运共同体的真诚愿望和大国担当。世界卫生组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德评价：面对未为人知的新型病毒，中国采取了恢弘、灵活、积极的防控措施，向世界展现了惊人的能力。俄罗斯总统普京表示，中国的行动是对个别国家挑衅和污名化中国的响亮回答。

美国作为世界上医疗技术最先进、最发达和资金最雄厚的国家，又交出了怎样的抗疫答卷？2月2日，美国对所有中国公民关闭边界时，美方公布的确诊病例仅十几例。然而短短几个月内，美国累计确诊病例接近700万例，死亡病例突破20万。美国疾病控制与预防中心前主任汤姆·弗里登表示，情况本不必如此，“如果美国的应对措施更有效的话，成千上万的美国人就不会死亡”。美国《时代》周刊发出拷问：“还要有多少人死去，美国才能走上正道？”美方还公开截留他国抗疫物资，争夺他国疫苗专利，禁止本国医疗物资出口，甚至悍然决定退出世卫组织，成为全球抗疫合作领域最大的麻烦制造者。法新社报道一针见血地指出，美方是企图通过在联合国指责中国掩盖人们对其抗疫不力的广泛批评。

一手放任新冠病毒传播，一手散布“政治病毒”，这就是美国一些政客日复一日的抗疫脚本。从联合国机构负责人到多国政府代表，从美国主流媒体到国际医学专家，无不对美国一些政客将疫情政治化、污名化的行径进行强烈谴责。世卫组织总干事谭德塞警告，用疫情来谋取政治得分，如同玩火，“如果不想见到更多尸袋，便要停止将疫情政治化”。连美国国会众议院近日都通过决议，谴责与新冠肺炎疫情有关、针对亚裔美国人的种族主义行为，指出将新冠病毒称作“中国病毒”助长了针对亚裔的污名化行为，呼吁所有政府官员谴责反亚裔情绪，调查有关仇恨犯罪。美国一些政客早该有自知之明，不应继续给本国和全球抗疫添乱。

“靠冷战思维，以意识形态划线，搞零和游戏，既解决不了本国问题，更应对不了人类面临的共同挑战。”美方出于一己私利，蓄意在联合国挑起对抗、制造分裂，不得人心，更不会得逞。美国一些政客应该躬身自省，是时候从自我设计的幻觉中醒一醒了。

《 人民日报 》（ 2020年09月24日 17 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)