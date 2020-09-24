美俄军控条约谈判前景堪忧（国际视点）

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《新削减战略武器条约》是美俄间仅存的主要军控条约。近日，美国就条约延期问题发出最后通牒式言论，加大了谈判前景的不确定性。外界普遍对条约失效可能引发美俄间核军备竞赛表示担忧。

9月22日，俄罗斯总统普京以视频连线形式出席第七十五届联合国大会相关活动时，呼吁美国与俄罗斯积极合作解决延长《新削减战略武器条约》的首要问题，并希望美国与俄一样在部署新型导弹系统方面持克制立场。

美俄《中导条约》2019年失效后，《新削减战略武器条约》成为两国间唯一的军控条约。为讨论延长《新削减战略武器条约》相关问题，美俄两国代表今年举行多轮军控对话，均未取得突破性进展。国际社会担心，条约无法延期可能严重冲击现有国际核安全体系和全球战略稳定。

“最后通牒式语言不适合国际关系，美方做法不可接受”

俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫9月21日表示，俄方认为同美国延长《新削减战略武器条约》的可能性“极小”，因为俄罗斯不接受华盛顿提出的条件。

此前一天，美国军控问题特别代表马歇尔·比林斯利在接受俄罗斯《生意人报》采访时说，莫斯科必须在11月美国总统选举前，接受一份关于延长《新削减战略武器条约》的备忘录，而非通过一项具有约束力的条约来执行。如果俄罗斯不接受提议，那么美国大选后，“入场”价码一定会上涨。

据今日俄罗斯电视台网站报道，美国向俄罗斯提议：接受一项新军控协议，内容包括不对北约在欧洲的武器进行限制，否则美国将在俄罗斯家门口升级核武库。与此同时，俄罗斯也敦促美国缩减在欧洲的核武库规模，但美方认为这是不可能的。报道称，目前双方谈判的难点还包括战术导弹问题以及俄罗斯核查美国战术武器的问题。

比林斯利表示，如果不能在明年2月之前达成协议，美国将完全放弃该条约，并继续推进其核武库的现代化。“俄罗斯已经基本完成了其核武库的现代化，而我们才刚开始。我们极其乐意在没有条约限制的情况下继续下去。”

里亚布科夫表示，比林斯利的这一番表态是“最后通牒”，这降低了就延长条约达成协议的可能性，“我们无法以这种方式谈判”。里亚布科夫说，俄方希望将该条约延长5年，但俄方不会为延长该条约不惜代价。俄国家杜马议员安东·莫罗佐夫表示：“最后通牒式语言不适合国际关系，美方做法不可接受。”

“美国对俄罗斯步步设限，却放开了自己的手脚”

《新削减战略武器条约》于2010年签署，将于2021年2月到期。随着到期时间临近，俄方对延长该条约逐渐失去希望。专家认为，谈判出现僵局的主要原因在于美方提出了许多不切实际的“要价”。

美国军控协会执行主任达里尔·金博尔表示，美方向俄罗斯提出了延长条约的若干条件，包括对核查体系进行重大修改，并要求俄方在未来军控谈判作出一些单方面的让步，使得谈判更难以进行。

美国有线电视新闻网报道称，美国政府坚持要求俄罗斯同意条约延期的附加条件，包括俄罗斯承诺对美俄所有核武器进行后续谈判，并增加更多的核查措施。非政府组织“核威胁倡议”副主席林恩·鲁斯滕指出，俄罗斯从未被指控违反条约条款，美方要求增加核查措施没有依据。

上海国际问题研究院全球治理研究所所长助理赵隆对本报记者表示，《新削减战略武器条约》延期谈判是美俄两个超级核大国履行全球核军控义务的特殊责任问题。目前来看，谈判僵局的症结在于双方就目标导向存在差异。俄方在纳入高超音速武器等问题上主动让步，但美方以其惯用的“极限施压”“漫天要价”方式拖延谈判，不断在谈判对象、削减范围、核查机制和太空军事化等问题上做文章，意在为自身核武库现代化和战术核武器发展争取时间。

“美国对俄罗斯步步设限，却放开了自己的手脚。”俄联邦委员会议员阿列克谢·孔德拉季耶夫日前表示。俄罗斯国家杜马国际事务委员会官员列奥尼德·斯卢茨基表示，条约如不能延长，将意味着世界核遏制体系遭到破坏。

目前，美俄双方均承认在续约谈判的许多关键问题上相距甚远。美国《国会山报》评论说，从近期双方态度看来，在特朗普总统本届任期的最后几个月里，《新削减战略武器条约》达成新协议的可能性不大。

“双方都无法承受重新进行核军备竞赛的代价”

随着《新削减战略武器条约》失效日期临近，国际社会普遍担忧，条约一旦失效，维持美俄间核武器平衡的主要支柱将消失，这将给两国关系增添新的紧张因素。

金博尔分析称，如果缺乏有效的协议体系限制和减少美俄核武库，“危险而昂贵”的核竞赛或将再次出现。这将破坏战略稳定并增加核冲突的风险。“美俄双方都无法承受重新进行核军备竞赛的代价。这样的军备竞赛将不仅花费高昂，而且是愚蠢的。”

赵隆认为，随着条约失效期限临近，俄可能会建议采取过渡性措施避免美俄进入核军控的“真空期”。但短期内双方达成实质性协议的可能性较低。

鉴于《新削减战略武器条约》前景不明，美国国会预算办公室8月研究了条约失效情况下美军核武器预算增长情况。报告认为，如果条约失效，美国国防部将支出4390亿美元用于核武器现代化，以及每年280亿美元的维护费用。美国众议院军事委员会主席史密斯和参议院外交关系委员会资深成员梅嫩德斯表示，“美国负担不起一场代价高昂且危险的核军备竞赛，特别是我们当前正处于危机之中。”

普京则于今年6月签署命令，批准俄罗斯核威慑国家基本政策。根据该政策，俄方将采取一切必要措施降低核威胁，防止由于国际关系紧张引发包括核冲突在内的军事冲突。外界普遍认为，俄罗斯此举是为了回应美国对续签《新削减战略武器条约》的消极态度。

美国智库“国防重点”研究员德彼得里斯认为，在应对疫情冲击的背景下，世界最不需要的就是美俄两个拥有全球90%核武库的国家展开新的军备竞赛。华盛顿坚持这种“妄想式的谈判立场”时间越长，其接受不必要的风险就越大。德彼得里斯表示，虽然直接、无条件地延长《新削减战略武器条约》不会令所有人满意，但这可能是短期内美国可以预期的最佳结果。

（本报华盛顿、莫斯科9月23日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月24日 17 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)