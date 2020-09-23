联合国专家和各国学者普遍批评美国等实施的单边强制措施严重侵犯人权

人民网布鲁塞尔9月23日电（记者方莹馨）日内瓦消息：联合国人权理事会第45次会议期间，“新冠肺炎疫情下单边强制措施对人权的负面影响”视频会议于9月22日举行。会议由中国人权研究会与来自委内瑞拉、古巴、哥伦比亚等国的非政府组织共同主办。与会人员指出，美国等国对古巴、委内瑞拉、伊朗、叙利亚、朝鲜等国实施的单边强制措施违反《联合国宪章》和国际法，严重侵犯相关国家人民的人权，影响有关国家抗击新冠肺炎疫情的努力，损害了国际团结和合作。敦促美国等有关国家立即取消单边制裁措施，消除相关国家人民享有人权的障碍。

联合国人权理事会单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员埃琳娜·窦涵表示，单边强制措施导致诸多人间悲剧，关切美国在疫情期间仍在扩大单边强制措施的范围，包括对中国实施单边制裁。她呼吁有关国家缩小单边强制措施的范围，保障受到制裁国家能够有效保护其人民免受经济上的灾难。

中国西南政法大学人权法教授朱颖表示，单边强制措施完全违背人权领域公平、尊重、平等、尊严等核心原则。美国对中国采取的单边强制措施不仅无法在疫情时期保障其国内基本人权，反而将削弱世界各国之间的必要联系。

委内瑞拉非政府组织代表卢克雷西亚表示，美国系统地、持续地攻击委内瑞拉的经济，并通过单边制裁和金融封锁削弱委内瑞拉，这是美国对委实施的“死刑”，今年至少造成了委内瑞拉4万人的死亡，敦促美国政府停止对委内瑞拉罪恶的封锁，将国际金融系统中被冻结的资金归还给委内瑞拉。

委内瑞拉非政府组织代表加布里尔表示，国际团结是一项重要人权。美国二战之后一直将单边强制措施作为外交手段，这是对人类团结的最大侵害。

古巴联合国协会代表阿里亚斯讲述了美国单边制裁措施对古巴人权的负面影响，这一最不公正、最严厉、最持久的封锁毫无疑问是对世界人权事业的最大挑战，其目的是妄图在古巴实现政权更迭。

此次视频研讨会通过网络进行直播。来自古巴、白俄罗斯、尼加拉瓜、委内瑞拉、伊朗、叙利亚、津巴布韦等国常驻团和人权高专办官员、人权特别机制助手等参加了研讨会。

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