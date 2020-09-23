美方利用联合国讲台无端指责抹黑中国 外交部驳斥

人民网北京9月23日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持23日例行记者会。记者会实录如下：

联合国安理会将于9月24日举行“维护国际和平与安全：新冠肺炎疫情后的全球治理”视频首脑会议。中国国家主席习近平特别代表、国务委员兼外交部长王毅将出席。

国务委员兼外交部长王毅将于9月24日在北京出席亚洲相互协作与信任措施会议成员国外长视频特别会议。

王毅国务委员将同其他成员国代表团团长围绕共同抗击新冠肺炎疫情、国际和地区形势、亚信各领域合作等问题进行深入讨论。

今天中方已就美国领导人联大涉华讲话作出回应。美方利用联合国讲台，罔顾事实，编造谎言，出于不可告人的政治目的，对中国进行无端指责抹黑，中方对此坚决反对。事实再次证明，单边主义和霸凌行径是全世界面临的最严重威胁。

谎言代替不了真相。中国应对疫情的表现全世界都看得很清楚，人民自有公论。新冠病毒是全人类的共同敌人，中国是病毒受害国，也是全球抗疫贡献国。中国第一时间报告疫情，第一时间确定了病原体，第一时间向世界分享了基因序列。在确定病毒出现人传人现象之后，中国在第一时间果断作出关闭离开武汉通道的决定，中方对湖北省、武汉市对外通道实施最严格的封闭和交通管控，中国海关即依法阻止全国各地拟出境人员中发现的“四类人员”出境。1月23日，中方关闭离汉通道时，中国以外的国家和地区一共只有9例确诊病例，美国只有1例。1月31日，美国停飞中美直航航班。2月2日，美国对所有中国公民关闭边境，当时美国公布的确诊病例也只有10余例。中国抗疫行动公开透明，时间经纬清清楚楚，事实数据一目了然。

美国反复就疫情问题对中国进行无端指责，目的是企图把本国应对疫情不力的责任“甩锅”他人，这完全是徒劳的。美方无理攻击并退出世界卫生组织，危及全球抗疫合作，不仅给世界人民带来伤害，也会让本国人民继续付出惨重代价。美国现在要做的是，停止政治操弄，摒弃将病毒标签化、政治化的做法，同国际社会一道抗击疫情，而不是推卸责任，抹黑别人。

在气候变化和环境保护问题上，事实也是清楚的。中国积极承担符合自身发展阶段和国情的国际责任，实施了一系列政策行动，成绩有目共睹。我们提前完成2020年气候行动目标，为全球应对气候变化作出重大贡献。中国非化石能源占能源消费总量比重已经上升到近15%，可再生能源装机已占全球的30%，在全球增量中占比44%，新能源汽车保有量已占全球一半以上。2000年以来，全球新增绿化面积的四分之一来自中国。中国将更新并提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。这进一步体现了中国愿与各国携手共建充满生机、清洁美丽的世界的美好愿景和构建人类命运共同体的责任担当。

中国积极参与全球气候治理，是《联合国气候变化框架公约》的首批缔约国，并为达成《京都议定书》、《巴黎协定》及其实施细则作出重要贡献。在中方与各方共同努力下，2019年联合国气候变化马德里会议达成了坚持多边主义、反映各方气候治理共识的一系列决定，为后续谈判奠定了基础。

反观美国，作为全球累计排放温室气体最多的国家，美国既不批准《京都议定书》，又退出《巴黎协定》，否认自身约束性量化减排任务，拒绝为保护地球家园采取最低限度行动，彻底游离于全球碳排放体系和安排之外，严重阻碍了全球减排、促进绿色低碳发展等相关进程。美国是世界上最大的固体废弃物出口国和人均塑料消费大国，但拒绝批准《巴塞尔公约》，为全球塑料垃圾等治理进程设置障碍，将大量废弃垃圾转移至发展中国家，给当地和全球环境带来了极大危害。这样一个国家有什么资格指责中国？

我们奉劝美方，停止玩弄政治游戏，摒弃单边主义，为世界尽到应有的责任。

俄新社记者：俄罗斯总统普京在联合国大会上表示，俄罗斯主张缔结一份对所有太空大国都具有法律约束力的禁止外层空间武器化协议。中方对此有何评论？

汪文斌：中俄两国均主张和平利用外空，积极倡导防止外空武器化和军备竞赛，多年来一直推动谈判具有法律约束力的外空军控国际法律文书，以从根本上解决外空面临的安全问题。中俄并共同向裁谈会提交了外空军控条约草案。这些主张正得到越来越多国家的支持。

然而，美国出于一己私利，长期消极抵制外空军控国际讨论进程，同时大力推行“主导外空”战略，公然将外空界定为作战疆域，组建外空军和外空司令部，加剧外空武器化和战场化势头。

外空安全事关全人类的福祉。我们呼吁各方本着构建人类命运共同体理念，积极推进外空军控进程，为维护外空持久和平与共同安全切实作出积极贡献。

新华社记者：昨天，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话。在当前国际形势纷繁复杂、新冠肺炎疫情仍在全球肆虐情况下，习主席的讲话释放了哪些重要信息？

汪文斌：昨天，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，阐明了中国对加强国际抗疫合作、推动世界经济复苏、支持联合国事业等重大问题的立场和主张，展现了中国推动人类和平与发展的大国担当，在国际上引起热烈反响。

习主席指出，面对疫情，我们要践行人民至上、生命至上理念，不遗漏一个感染者、不放弃一位患者，坚决遏制疫情蔓延；要加强团结、同舟共济，充分发挥世界卫生组织关键领导作用，坚决打赢全球疫情阻击战；要制定全面和常态化防控措施，加强主要经济体宏观政策协调；要关心和照顾发展中国家特别是非洲国家，及时采取强有力举措，确保落实好《联合国2030年可持续发展议程》。这为加强国际抗疫合作注入了强劲动力。

习主席深刻分析疫情给国际社会带来的启示，强调我们生活在一个互联互通、休戚与共的地球村里，要树立你中有我、我中有你的命运共同体意识，跳出小圈子和零和博弈思维，摒弃意识形态争论，跨越文明冲突陷阱；经济全球化是客观现实和历史潮流，世界不可能被人为割裂，要秉持开放包容理念，坚定不移构建开放型世界经济，旗帜鲜明反对单边主义、保护主义；人类需要一场自我革命，加快形成绿色发展方式和生活方式，建设生态文明和美丽地球，推动疫情后世界经济“绿色复苏”；全球治理体系亟待改革和完善，要坚持走多边主义道路，秉持共商共建共享原则，大国更应该有大的样子，要提供更多全球公共产品。习主席的重要论述体现了中国坚定站在历史前进的正确方向，为国际社会提供了重要借鉴。

习主席在讲话中还宣布了一系列支持联合国、促进世界和平与发展的重大举措，体现了中国坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体的负责任大国作用。

俄新社记者：美国会众议院审议通过“维吾尔强迫劳动预防法案”，要求禁止所有存在新疆“强迫劳动”问题的产品进入美国。中方对此有何评论？

汪文斌：美国会众议院不顾中方严正立场和客观事实，执意审议通过有关涉疆消极议案，恶意诋毁中国新疆人权状况，大肆炒作所谓新疆“强迫劳动”问题，威胁对中方实体和个人实施“制裁”。中方对此强烈愤慨、坚决反对，已向美方提出严正交涉。

新疆事务纯属中国内政，美方没有任何资格和权利横加干涉。所谓“强迫劳动”问题，完全是美西方一些机构和人员凭空捏造的谎言。中国国务院新闻办公室日前发表《新疆的劳动就业保障》白皮书，真实记录新疆实施积极的劳动就业政策、有力维护各族群众就业基本权利的客观事实，我也专门作过介绍。如果美方有关人士真正关心新疆的劳动就业情况，他们应该好好读一读这份白皮书。

美方一些人口口声声称“关心”新疆少数民族，却无视新疆地方政府为保障人权、促进新疆人民就业所作出的巨大努力，肆意炒作所谓新疆“强迫劳动”问题，并以此为借口采取各种措施限制打压新疆企业，这充分暴露了有关人士遏制新疆发展进步、挑拨中国民族关系，借涉疆问题干涉中国内政、借打“中国牌”谋取个人政治私利的伪善面孔和真实用心。他们的图谋注定不会得逞。

我们敦促美方正视事实，认清形势，立即停止炒作所谓“强迫劳动”问题，停止借涉疆问题干涉中国内政、破坏中国发展，停止推进审议和实施有关涉疆消极议案。中方将继续采取一切必要措施，坚决维护中国企业合法权益，坚定维护自身主权、安全和发展利益。

澎湃新闻记者：你刚才发布了王毅国务委员出席安理会视频首脑会议的消息，请问中方对此次会议有何期待？

汪文斌：今年是联合国成立75周年，联合国正举行系列高级别会议。当前全球疫情与百年变局震荡叠加，深刻影响人类社会发展，单边主义、保护主义和霸凌行径严重冲击全球治理体系，国际社会维护多边主义、完善全球治理的呼声日益强烈。在此背景下，安理会9月轮值主席尼日尔倡议于9月24日举行“维护国际和平与安全：新冠肺炎疫情后的全球治理”视频首脑会议，这具有重要和积极意义。我们希望各方以此为契机，合作应对疫情，深入探讨完善全球治理，更好地应对全球性挑战。中方将积极参与此次会议，同其他安理会成员一道共同推动会议取得积极成果，发出维护多边主义、加强联合国作用的有力信号。

NHK记者：习近平主席在联大一般性辩论的讲话中表示，中国将于2060年实现碳中和。请问此举有何意义？

汪文斌：刚才我已经介绍了习近平主席在联大一般性辩论讲话中提出的有关倡议和主张。我愿再次强调：中国政府高度重视环境保护，将生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局，大力推动绿色、低碳和可持续发展，认真履行气候变化、生物多样性、化学品等领域国际环境条约义务，取得显著成效。截至2019年底，中国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年降低48.1%，已超额完成2030年森林碳汇目标。中国通过切实行动为全球气候环境治理持续作出积极贡献。习主席在昨天联大一般性辩论讲话中宣布，中国将提高“国家自主贡献”力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取于2060年前实现碳中和。这样一个具有雄心的目标体现了中国在环境保护和应对气候变化问题上的负责任大国作用和大国担当，也是对美方对中方无理指责的有力回击。

深圳卫视记者：据报道，加拿大驻华大使鲍达民在加阿尔伯塔大学组织的“加中经济政策论坛”上称，世界的重心已转移到亚洲，加应该在对华关系上更加努力。中国将会发挥更加重要的作用，加中合作可以做成很多事情。中方对此有何回应？

汪文斌：我们注意到鲍达民大使有关表态。

今年是中国同加拿大建交50周年。中加关系50年的发展历程充分证明，一个健康稳定的中加关系符合两国人民的共同利益。同时，只有切实秉持相互尊重、平等相待的原则，两国关系才能行稳致远。

当前中加关系遭遇的困难是我们不愿看到的。我们敦促加方同中方相向而行，为两国关系重回正轨作出切实努力。

《北京青年报》记者：据报道，美国总统国家安全事务助理奥布莱恩近日在《华尔街日报》撰文称，中国通过网络等方式干涉美国大选。中方对此有何回应？

汪文斌：美方有关说法纯属无中生有、恶意抹黑，中方对此坚决反对。中方历来坚持不干涉内政原则，我们没有兴趣、也从未干涉美国大选。

相反，是谁动辄干涉别国内政，国际社会看得清清楚楚。我们敦促美方收起“贼喊捉贼”的把戏，停止干涉中国内政，停止对中方的无端指责抹黑。

总台央广记者：中方对明天举行的亚信成员国外长视频特别会议有哪些期待？

汪文斌：亚信是亚洲地区覆盖范围最广、成员数量最多、代表性最强的安全论坛。亚信成立以来，顺应和平、发展的时代潮流，致力于增进各国互信和协作，为促进亚洲和平与发展作出了积极贡献。

在百年变局和世纪疫情交织的背景下，地区国家普遍面临维护安全稳定、加强疫情防控、促进经济复苏的共同任务。此次外长会上，中方期待各方充分发挥亚信平台优势，继续推进国际抗疫合作，助力各国恢复经济社会发展，携手应对各类风险挑战，坚定践行多边主义，为建设互敬互信、安全稳定、发展繁荣、开放包容、合作创新的亚洲作出应有贡献。

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