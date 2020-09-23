比亚迪获芬兰史上最大纯电动巴士订单

人民网布鲁塞尔9月23日电（记者 任彦）9月22日，中国新能源汽车领军企业比亚迪宣布与北欧最大公共交通运营商诺比纳集团签下106台纯电动大巴订单，正式进入芬兰市场。这是比亚迪在芬兰的首个纯电动大巴订单，也是芬兰有史以来最大的纯电动大巴订单。

据比亚迪欧洲分公司总经理何一鹏介绍，该订单囊括比亚迪纯电动巴士家族多款产品，包括12米纯电动大巴、18米纯电动铰接大巴，以及比亚迪全球首款15米低底盘纯电动大巴。15米低底盘大巴共有50个座椅，可最大限度满足载客需求。这款车最抢眼的是其运营里程，单次充满电后，SORT II（混合工况）续航里程高达400公里。

所有车辆计划于2021年夏季交付，其中64台投入芬兰首都赫尔辛基使用，42台交付芬兰西南部沿海城市图尔库运营。诺比纳集团芬兰公司总经理皮特里·奥诺说，“我们非常期待这批比亚迪纯电动公交巴士。尤其在图尔库市，这里大部分的公交车队都将实现电动化。我们的运营路线覆盖范围广，众多市民即将享受绿色出行服务。”

何一鹏说，比亚迪与诺比纳集团已有五年多的合作关系，比亚迪纯电动大巴车队在北欧地区运营里程已超过七百万公里，减少二氧化碳排放超过7500吨。这些零排放车辆为当地提供更清洁、舒适、可持续的出行方案。“凭借我们在电池和交通领域多年的布局和运营经验，我们将继续为当地运营商和乘客打造一站式零排放交通整体解决方案。”

今年突如其来的疫情并没有阻碍比亚迪继续深耕欧洲市场的步伐。5月，比亚迪再次获得瑞典订单，向挪威交付其全球首批13米纯电动城际巴士；7月31日，比亚迪向匈牙利历史文化名城佩奇市交付其首批纯电动大巴车队；8月7日，比亚迪向德国一家知名公共交通运营商交付首台12米纯电动大巴，标志着比亚迪正式敲开德国纯电动城市公交大门，成功驶入又一个汽车工业强国。

8月17日，比亚迪与西班牙地面公共交通运营商马德里市政交通公司签订30台纯电动大巴采购协议。这是西班牙史上最大的纯电动大巴招标项目，也是继今年5月首个15台纯电动大巴订单交付马德里后，比亚迪再获西班牙首都纯电动巴士订单。

到目前为止，比亚迪今年在欧洲市场已累计赢得超过1400台纯电动巴士订单，为欧洲20个国家逾100个城市带去公交电动化方案。其中在北欧地区累计销量突破400台，遍布北欧20个城市，其中包括挪威奥斯陆、瑞典斯德哥尔摩、丹麦哥本哈根等。

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