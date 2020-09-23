巴基斯坦总统阿尔维授予中国驻巴大使姚敬“新月勋章”

人民网伊斯兰堡9月23日电（记者 丁雪真）22日，巴基斯坦总统阿尔维在总统府举行仪式，授予中国驻巴基斯坦大使姚敬巴基斯坦最高文官勋章——“新月勋章”。巴基斯坦参议院主席桑吉拉尼、国民议会议长凯瑟及多名政府内阁官员、各界友好人士出席。

在随后的会见中，姚敬首先转达习近平主席对阿尔维总统的亲切问候，感谢阿尔维对中巴关系的高度重视和对中国驻巴使馆工作的大力支持。姚敬表示，中国政府和人民十分珍视中巴关系，相信在两国领导人的关心指导下，中巴将建成新时代更紧密的命运共同体，两国共建“一带一路”和中巴经济走廊将取得更大进展。

阿尔维请姚敬转达他对习主席的良好祝愿，赞赏中国坚定奉行和平外交政策，致力于推动人类命运共同体建设，提出“一带一路”伟大倡议，强调中国的发展强大将为维护世界和平与发展作出更为重要的贡献。

阿尔维说，中巴关系历经国际风云变幻的考验，两国全天候友谊与合作在共同抗击新冠肺炎疫情的过程中进一步得到深化。巴基斯坦感谢中方在涉及巴国家安全和主权等问题上同巴方站在一起，长期支持巴经济社会发展，愿与中方进一步深入推动两国全方位务实合作，造福两国和地区民众。

阿尔维赞赏姚敬任内为巴中关系所作贡献，表示巴基斯坦政府决定授予“新月勋章”，旨在体现巴方对巴中关系的重视和对中巴经济走廊建设的支持。希望两国共同努力，将巴中友好事业不断发扬光大。

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