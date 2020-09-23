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国际观察：“7分钟胡扯” 失尽“大国样子”

叶烛

2020年09月23日17:08  来源：人民网-国际频道
 

大国应有大国的样子。世界唯一超级大国美国的领导人在第75届联合国大会的讲话，却失尽了“样子。”

9月22日，美国总统特朗普在第75届联大一般性辩论中发表7分钟讲话，其中11次提及中国，再次就新冠疫情等话题炮制“中国责任论”。舆论称之为“7分钟胡扯”（Seven Minutes of Nonsense）。

媒体报道截图 ，标题：特朗普在联合国发表“7分钟胡扯”

就在特朗普发表演讲时，美国新冠疫情死亡人数超过20万；本应作为此次联大召开地的纽约正深陷疫情。中国第一时间向世卫组织、美国和其他国家通报疫情，第一时间分享病毒基因序列。但是半年多来，美国政府始终忽视来自中国的清晰信息。当权者漠视生命、不尊重科学，致使20万生命成为“美国式失败”的注脚。为了选举利益，美国少数政客频频制造谣言抹黑中国，企图推卸责任。

特朗普22日在联大的演讲，无非是又一次耍弄“甩锅”伎俩。BBC等媒体一针见血地指出，国内的选民才是特朗普的目标听众。“这是一个特朗普的选举演说。通过谴责中国，他正在试图转移人们对其抗疫不力的注意。”

美国在联大上的谎言，一如既往毫无根据，也毫无新意。此举不仅失了“样子”，更丢了“里子”——肆无忌惮将联合国这一多边舞台当做自己的“政治秀场”，反映的是世界唯一超级大国唯我独尊的霸权心理。

75年前，世界各国人民以“欲免后世再遭今代人类两度身历惨不堪言之战祸”的决心，建立了联合国这一最具普遍性、代表性、权威性的国际组织。75年后，在世界再次亟需团结合作的时刻，美国不仅不承担大国责任，反而在联大宣扬单边主义，大谈制裁、挑动冲突。9月11日联合国大会以压倒性多数通过团结抗疫的决议，美国一意孤行投下反对票，站在169个国家的对立面。在短短7分钟的演讲中，美国领导人大肆散播“政治病毒”，企图以此向各国施压。

没有一个国家有权主宰全球事务，控制他国命运。国际社会早已走出丛林，美国该从自己的迷梦中清醒了。联合国这一庄严的讲坛不容藐视，世界各国不愿忍受这种霸凌。

(责编：崔越、杨牧)
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