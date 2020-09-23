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联合国人权理事会第45次会议“反恐、去极端化和人权保障”研讨会举办

2020年09月23日16:05  来源：人民网-国际频道
 

人民网布鲁塞尔9月23日电（记者方莹馨） “反恐、去极端化和人权保障”研讨会9月17日在联合国人权理事会第45次会议期间举办。此次国际研讨会由中国常驻日内瓦代表团、喀麦隆常驻日内瓦代表团和中国人权研究会共同举办，暨南大学承办。此次会议旨在为国际和中国的反恐、去极端化实践与经验交流搭建平台，并探讨国际和中国的反恐和去极端化实践如何有助于人权保障。暨南大学校长宋献中主持研讨会开幕式。

中国常驻日内瓦代表团大使陈旭在致辞中表示，国际社会应牢固树立人类命运共同体意识，积极落实《联合国全球反恐战略》，促进多边主义与国际合作，提升各国特别是发展中国家应对恐怖主义和极端主义，促进和保护人权的能力。此次研讨会中，中方愿与世界各国分享中国在国际反恐和去极端化方面的宝贵经验，为增进各国人民的福祉做出贡献。

喀麦隆常驻日内瓦代表团大使所罗门·埃斯表示，极端主义与恐怖主义是全球各个国家和地区共同的敌人，因此保障人权至关重要，是每个国家政府不可推卸的责任。并且，极端主义和恐怖主义可能侵蚀到世界的各个角落，联合国的各成员国应当强化合作，共同迎战极端恐怖主义的威胁。

在专场讨论中，来自中国社科院和暨南大学的专家许建英、范娟荣、王江、郑亮与来自喀麦隆高校的学者恩图达·埃博德·约瑟夫·文森特、埃博戈·弗兰克、哈桑·恩约亚围绕当前国际反恐的整体态势与现状、国际恐怖主义与中国新疆恐怖主义的互动关系、新疆女性的去极端化研究、中国新疆反恐去极端化的措施与经验、喀麦隆去极端化的制度框架、社交媒体在喀麦隆反恐怖主义和去极端化的作用等主题阐述了看法。在暨南大学传播与边疆治理研究院院长郑亮的主持下，与会的中外学者就“反恐去极端化的双重标准和政治化”等问题展开了深度讨论，双方不仅凝聚共识，也为今后反恐去极端化及保障人权事业的合作打造了良好基础。

与会的中外人士认为，反恐是所有国家的共同责任，不应出现双重标准和政治化。要想推动全球反恐战略的实施，联合国会员国应加强国家、区域和全球各级的合作与协调，分享反恐的良好做法和最佳经验。

据悉，此次线上国际研讨会有来自比利时、丹麦、白俄罗斯、马来西亚、缅甸、老挝、伊朗、叙利亚、沙特、巴西、委内瑞拉等国常驻联合国日内瓦代表团官员、联合国人权理事会特别机制助手、非政府组织代表等参加。

(责编：崔越、燕勐)
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