联合国人权理事会第45次会议"扶贫脱困与人权保障"边会举办

人民网布鲁塞尔9月23日电（记者方莹馨）在联合国人权理事会第45次会议期间，9月21日，“扶贫脱困与人权保障”线上边会召开。此次研讨会旨在向世界介绍中国扶贫脱困的经验和路径，为其他国家的扶贫工作提供借鉴，助力于世界贫困人口的人权保障。

此次线上边会由中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团、中国人权研究会共同主办，暨南大学承办。来自孟加拉国、马来西亚、伊朗、叙利亚、委内瑞拉等国常驻日内瓦代表团官员、人权高专办、非政府组织代表等参加。

孟加拉国常驻日内瓦代表团副代表珊奇塔发言称，新冠病毒蔓延使得全球的脱贫事业雪上加霜，在这样严峻的形势下，世界各地区的发展以及多边国际组织的合作尤为重要，当下国际合作的机制是联合抗疫和联合脱贫的关键举措。她强调，全球脱贫事业未来仍将面临许多挑战，这就需要各国政府、国际组织、国际媒体等多方协作，共同维护脱贫成果，保障人权。

加拿大皇家学会院士、加拿大国家特聘教授、西蒙·弗雷泽大学传播学院教授、清华大学卓越访问教授赵月枝认为，中国坚持为人民服务的使命，推行“以人为本”的发展战略，持续致力于减贫的努力是非同寻常的，因此不能以西方的人权的标准来刻板的衡量中国在扶贫脱困方面的努力。

南开大学周恩来政府管理学院副教授许尧分享了三条中国攻坚脱贫的宝贵经验，一是将“激发市场活力”与“用好公共权力”有机结合，以此提升主体动力；二是“以发展脱贫”与“以救助济贫”双向并进，开展战略布局；三是“精神一贯性”与“措施灵活性”相互嵌套，制定战略举措。

暨南大学新闻与传播学院副教授晏青认为，传播助力扶贫是中国扶贫脱困的一种新思路，作为社交化、娱乐化的新媒体，其强互动性、强黏性、强关系的优势在扶贫脱困、人权保障上具有助推之功。

与会的学者们重点关注了新疆地区的扶贫脱困情况。西南政法大学人权研究院执行院长张永和对新疆外出务工人员生活工作情况进行了调研。他表示，中国长期推进脱贫攻坚，不断开展疆籍外出务工，都是在为联合国“千年发展目标”加分。

新疆大学马克思主义学院院长祖力亚提·司马义介绍，新疆通过坚持精准扶贫方略、坚持产业扶贫、坚持就业扶贫行动、坚持教育脱贫行动、坚持以兜底保障助力脱贫攻坚等环节推动新疆的扶贫脱困工作，精准扶贫、精准脱贫工作成效显著，新疆各族贫困人员的各项权利得到充分保障。

新疆社科院社会学研究所的副研究员杨富强认为，新疆的减贫成效体出了中国社会制度的优势，尤其是政府强大的号召力和动员力，以及能够集中精力办大事的体制。这种成功很大程度上为世界其他地区的减贫提供了一种参考。

中国人权研究会理事阿依帕尔·艾斯卡尔分享了来自新疆基层扶贫脱困的具体案例。她认为，新疆农村扶贫脱困的诸多举措激发了贫困户的内生动力，在落实脱贫攻坚各项政策的过程中，促进了新疆社会大局稳定、人权保障和民族团结。

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