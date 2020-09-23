“一带一路”倡议助力全球复苏

人民网北京9月23日电（羡江楠 高歌 刘叶婷） 近日，斯里兰卡探路者基金会执行主任斯里瓦登纳·卢克斯曼就中斯合作与发展、“一带一路”倡议等问题接受人民网专访。

卢克斯曼表示，共建“一带一路”是斯里兰卡最合乎逻辑的发展策略。美国政府目前推行的单边主义和保护主义，阻碍全球经济发展。在当前的国际背景下，“一带一路”倡议更具包容性和全面性，将有助于全球从新冠肺炎疫情的冲击中实现复苏。

采访摘要如下：

人民网：自1957年中斯建交以来，两国关系日益密切。探路者基金会作为（斯里兰卡）非营利性智库，为促进两国友好交流做出了巨大贡献。请问您对中斯过去几十年的双边关系有何评论？您认为两国可以从哪些领域进一步发掘潜力，促进双方关系稳定发展？

卢克斯曼：中国与斯里兰卡的双边关系可以追溯到正式建交之前，即众所周知的《米胶协定》。正式建交以来，中国成为斯里兰卡最可靠的伙伴。早在上世纪六七十年代，中国协助斯里兰卡建立名为班达拉奈克纪念馆展览中心（BMICH）的国际会展中心。直到现在，班达拉奈克纪念馆展览中心仍是我们举办国内、国际会议的主要场所。

针对当前斯里兰卡的发展阶段和国内新冠疫情的现状，双方在疫情防控、基础设施建设、制造业、物流与服务、数字经济、教育等领域存在很大合作空间。

人民网：近年来，斯里兰卡在共建“一带一路”倡议中发挥了积极作用，中斯两国进行了一系列合作，例如科伦坡港口城项目。您如何看待斯里兰卡与中国在“一带一路”框架下的合作前景？在后疫情时代，您认为“一带一路”倡议将在全球经济复苏中扮演什么样的角色？

卢克斯曼：斯里兰卡是最早加入“一带一路”倡议的成员之一，并且位于印度洋这一重要位置，参与“一带一路”建设是斯里兰卡最合乎逻辑的发展策略。斯里兰卡目前有三个重大的“一带一路”倡议发展项目，成功完成后将对本国经济产生变革性影响。这些项目分别是科伦坡港口城项目、汉班托塔国际港和拟建的汉班托塔工业园区。

在当前的国际形势下，“一带一路”倡议将会吸引更多国家参与。这一倡议更具包容性和全面性，有助于全球发展。目前的迹象表明，美国和欧洲将主要专注于自我发展，而不是致力于世界的共同发展。因此，中国及其“一带一路”倡议是包括亚洲、非洲和拉丁美洲在内的广大发展中国家和地区的可靠选择，也是后疫情时代可以为全球经济复苏做出重大贡献的动力来源。

人民网：中国在短时间内成功控制了疫情。中国有效保障了人民群众的生命健康，并扎实推进复工复产。同时，中国积极与世界分享疫情防控经验技术，并推动国际合作。疫情期间，中国与斯里兰卡也互帮互助。您对中国在抗击新冠疫情方面取得的成就，以及构建人类卫生健康共同体的愿景有何评论？

卢克斯曼：中国和斯里兰卡都成功控制了新冠疫情，死亡人数相对较小。与许多国家相比，斯里兰卡无论是确诊病例数还是死亡人数都较少，疫情被控制在较小范围。可以说，斯里兰卡这个发展中国家的抗疫成绩值得肯定。

中国公司已经宣告其研制的疫苗取得进展，正处于临床试验的最后阶段。中国已经承诺向世界其他国家和地区提供疫苗，因此，在不久的将来，构建人类卫生健康共同体的愿景将成为现实。

人民网：当前，单边主义正挑战国际秩序，保护主义正阻碍全球经济往来。您对此有什么看法？

卢克斯曼：美国政府目前所推行的单边主义和保护主义，与二战以来西方所提倡的价值观背道而驰。上世纪八十年代，当我在美国进行研究生学习时，关于“贸易和投资方面的保护主义会增加社会福利”的说法，在任何一位经济学教授看来都是不可理喻的。世界主要经济体继续推行贸易保护主义只会导致世界经济进一步收缩，并加剧失业和贫困。

人民网：中国的目标是到2020年底全面建成小康社会。那么您对中国过去几十年的发展有何看法和评论？您如何评价中国为脱贫攻坚和促进联合国《2030年可持续发展议程》所作的贡献？

卢克斯曼：纵观世界各国历史和文明发展历程，中国的发展是前所未有的。这一进程体现在，中国在实现科学、技术和文化进步的同时，已经使数亿人口摆脱了贫困。我坚信，中国的发展是在具有极高才能的中国共产党领导人的领导下实现的。如果没有坚定的中国共产党人，实现中国社会的进步是不可想象的。中国近年来的行动对《2030年可持续发展议程》的经济、社会和环境三大要素都进行了很好的诠释。例如，中国通过治理环境污染，清楚地展示了其实现可持续发展的能力。

(责编：刘叶婷、杨牧)