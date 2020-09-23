菲律宾前总统阿罗约：祝贺中国国庆和中秋佳节

人民网曼谷9月23日电（记者赵益普）9月22日，中国驻菲律宾大使黄溪连邀请菲律宾前总统阿罗约作客使馆，共同庆祝即将到来的中华人民共和国成立71周年和中秋佳节，并就双边关系和中菲合作交换看法。

黄溪连表示，中菲是隔海相望的友好邻邦。近年来，在习近平主席和杜特尔特总统的亲自关怀和引领下，两国关系进入“新黄金时代”。阿罗约阁下是中国人民的老朋友，见证了中国改革开放以来的发展进步并为推动中菲关系发展作出了重要贡献，很高兴邀请阁下来使馆作客、共同庆祝中国国庆和中秋佳节。黄溪连还向阿罗约赠送了《习近平谈治国理政》第三卷英文版，并重点介绍了主要内容。

阿罗约对中国即将迎来国庆和中秋佳节表示热烈祝贺。她表示，自上世纪70年代初以来，她多次访华，亲眼目睹中国几十年来发生的巨大发展与变化，对中国共产党领导中国各族人民取得的伟大发展成就表示赞赏和钦佩。“《习近平谈治国理政》第三卷与第一卷、第二卷一脉相承，是习近平主席治国理政思想的最新成果，我会深入研读。”阿罗约表示，中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，成为新冠肺炎疫情以来第一个实现增长的主要经济体，这将惠及菲律宾在内的地区国家发展。“我愿一如既往支持菲中友好合作，助力菲中关系行稳致远。”

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