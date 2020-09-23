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张军大使：坚决反对和拒绝美方无理指责

2020年09月23日14:05  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国9月22日电 （记者 李晓宏）当地时间9月22日中午，中国常驻联合国代表张军大使举行国际媒体记者会，就美国领导人当日上午在第75届联大一般性辩论中对中国进行无理指责予以有力批驳。

张军说，美方在联大一般性辩论发言中对中国指责毫无道理，中方对此坚决反对和拒绝。中方将按照联合国大会规则行使答辩权,表明严正立场。

他说，美方在联大发出的杂音,同联大氛围十分不和谐。在国际社会全力抗击新冠病毒的时候,美国在传播“政治病毒”。在国际社会最需要和衷共济、团结合作的时候,美国滥用联合国平台,挑起对立,制造分裂。在国际社会最需要一个强有力的联合国的时候,美国在不断削弱联合国、世卫组织和其他专门机构的作用,削弱联合国的权威性和有效性。从昨天到今天,120多个国家的领导人及联大主席、联合国秘书长在联合国大会厅发言。绝大多数国家呼吁坚持多边主义,加强团结合作,共同应对全球挑战。这是对单边主义和霸凌行径的明确拒绝,反映了国际社会普遍共识,反映了世界各国人心向背。

他指出，谎言重复一千遍仍是谎言。美方对中国的攻击指责毫无事实依据，骗不了任何人。

他说，新冠肺炎疫情突如其来，中国最先遭受冲击。中国付出巨大牺牲和努力，在较短时间内控制了疫情。我们始终本着公开、透明、负责任的态度，向世卫组织和世界各国第一时间通报信息、分享经验，并向包括美国在内许多国家积极提供帮助。中国为全球抗疫作出了重要贡献，得到了国际社会的高度认可和普遍赞扬，这是谁都否认不了的。反观美国，美国对疫情的应对完全是一个失败。美国拥有世界上最先进的医疗技术、最完备的医疗体系，却成为世界上确诊和死亡人数最多的国家。很多和美国同步暴发疫情的国家都已经有效控制疫情，而美国国内疫情却仍在蔓延肆虐，背后的原因引人深思。

他说，中国应对气候变化、保护地球环境的决心坚定不移。中国2018年二氧化碳排放比2005年下降45.8%，提前两年实现2020年减排目标。习主席今天在联大讲话中宣布中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和，这展现了中方应对气候变化的坚定决心,树立了履行承诺、说到做到的典范。中国始终认真履行《巴塞尔公约》，为全球环境治理作出积极贡献。反观美国，作为全球累计排放温室气体最多的国家，美国既不批准《京都议定书》，又退出《巴黎协定》，彻底游离于全球碳排放体系和安排之外，成为国际社会应对气候变化合作最大的破坏者。同时，作为世界上最大的固体废弃物出口国和人均塑料消费大国，美国拒不批准《巴塞尔公约》，又将大量废弃垃圾转移至发展中国家，肆意漠视全球环境和全球人民健康，对此国际社会一目了然。

张军表示，事实已经证明，单边主义、霸凌行径站在历史正确的对立面,注定死路一条、此路不通。美方出于一己私利,在联合国挑起对抗,制造分裂,不得人心,更不会得逞。对美国而言,当务之急是控制疫情,挽救生命,解决好自身存在的问题。美国一些政客一味推卸责任、诿过于人,挽回不了浪费的时间，也解决不了任何问题。这些人应该从其自我设计的幻觉中醒一醒了。

(责编：艾雯、燕勐)
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