人民网>>国际

英国进一步提升新冠疫情防控力度

2020年09月23日13:34  来源：新华网
 

新华社伦敦9月22日电（记者张家伟 金晶）英国首相约翰逊22日宣布，为防止新冠疫情进一步反弹，英国将采取多项更严格的防控措施，减少病毒传播。

约翰逊当天在议会发表讲话时说，“我们已经到达一个危险的转折点”，一个月前英国平均每天有约1000人确诊感染新冠病毒，而现在每日新增病例数几乎是当时的4倍；在20岁至29岁年龄段人群中，新增确诊病例数上升速度最快，但证据显示病毒正传播到其他更脆弱的人群。

鉴于这些明显的疫情形势改变，约翰逊表示，政府决定在英格兰地区采取多项更严格的防控措施，包括：从24日开始，所有的酒吧、餐厅等营业场所要按照政府的防疫指引经营，且晚上10时后必须停止营业；增加对零售业、餐饮行业室内工作人员等佩戴口罩的要求；政府在零售、旅游和休闲等多个行业实施的防疫指引将具有法律效力，违规人士或机构将被处以罚款；设定婚礼和葬礼等参加人数上限；所有大型展览、会议以及体育赛事的重开计划暂停实施。

据介绍，苏格兰、威尔士以及北爱尔兰当地政府也将采取类似的举措。

约翰逊说，这些措施并不意味着要恢复到3月份时的全面“禁足”状态，学校仍会上课，各类商业机构仍会在符合政府防疫规定前提下开门营业，但除非在疫苗、治疗等方面取得足够进展，预计这些新的限制性措施会持续6个月左右。

在当天晚间的全国电视讲话中，约翰逊还警告说，如果人们不遵守这些规定，政府会考虑采取进一步的措施。

(责编：苏缨翔、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved