英国进一步提升新冠疫情防控力度

新华社伦敦9月22日电（记者张家伟 金晶）英国首相约翰逊22日宣布，为防止新冠疫情进一步反弹，英国将采取多项更严格的防控措施，减少病毒传播。

约翰逊当天在议会发表讲话时说，“我们已经到达一个危险的转折点”，一个月前英国平均每天有约1000人确诊感染新冠病毒，而现在每日新增病例数几乎是当时的4倍；在20岁至29岁年龄段人群中，新增确诊病例数上升速度最快，但证据显示病毒正传播到其他更脆弱的人群。

鉴于这些明显的疫情形势改变，约翰逊表示，政府决定在英格兰地区采取多项更严格的防控措施，包括：从24日开始，所有的酒吧、餐厅等营业场所要按照政府的防疫指引经营，且晚上10时后必须停止营业；增加对零售业、餐饮行业室内工作人员等佩戴口罩的要求；政府在零售、旅游和休闲等多个行业实施的防疫指引将具有法律效力，违规人士或机构将被处以罚款；设定婚礼和葬礼等参加人数上限；所有大型展览、会议以及体育赛事的重开计划暂停实施。

据介绍，苏格兰、威尔士以及北爱尔兰当地政府也将采取类似的举措。

约翰逊说，这些措施并不意味着要恢复到3月份时的全面“禁足”状态，学校仍会上课，各类商业机构仍会在符合政府防疫规定前提下开门营业，但除非在疫苗、治疗等方面取得足够进展，预计这些新的限制性措施会持续6个月左右。

在当天晚间的全国电视讲话中，约翰逊还警告说，如果人们不遵守这些规定，政府会考虑采取进一步的措施。

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