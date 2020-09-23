“后新冠疫情时代的人类命运共同体”论坛在开罗举行

新华社开罗9月22日电（记者李碧念）“后新冠疫情时代的人类命运共同体”论坛22日在埃及首都开罗举行，与会嘉宾深入探讨了后疫情时代国际政治秩序演变和国际经济合作机制建设两个议题。

本次论坛由埃及塔赫里尔国际战略研究中心主办，以“机遇与挑战，后新冠疫情时代的人类命运共同体”为主题。埃及前总理埃萨姆·谢拉夫、中国驻埃及大使廖力强、埃及外交事务委员会主任伊扎特·萨阿德、塔赫里尔国际战略研究中心主任伊玛德·阿兹拉克、中国驻埃及使馆公使衔参赞李东等参加论坛。

谢拉夫在论坛上说，当今世界，逆全球化和单边主义抬头，全球性挑战日益严峻，特别是新冠疫情的暴发，使各国对人类命运共同体理念的理解更加深刻。在后疫情时代，相信国际社会能够秉持这一理念，汇聚起实现共同发展与繁荣的更大合力。

在发言中，中国驻埃及大使廖力强介绍了中国抗疫经验和为全球抗疫所作贡献，表示下阶段中国将继续推进疫情防控国际合作，并愿为全球范围复工复产作出贡献。

廖力强说，抗疫斗争伟大实践再次证明，人类是荣辱与共的命运共同体，重大危机面前没有任何一个国家可以独善其身。只要国际社会秉持人类命运共同体理念，坚持多边主义、走团结合作之路，世界各国人民就一定能够携手应对各种全球性问题。

埃及塔赫里尔国际战略研究中心是新近成立的专门以中国对外关系为研究方向的民间智库，其成员来自政界、外交界、商界、学术界和新闻界，是埃及首个专门从事中国事务研究的民间机构。

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