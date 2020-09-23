中国常驻联合国代表：习主席讲话是在重大历史关头的一次重要政策宣示

人民网联合国9月22日电（记者 李晓宏）中国常驻联合国代表张军22日说，习近平主席当天在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，这是中国领导人在重大历史关头面向国际社会的一次重要政策宣示，起到了鼓舞人心、指明方向、引领行动的积极作用。

张军说，有效防控疫情是摆在世界各国面前的头等大事。习主席提出的四项主张，来源于中国艰苦卓绝的抗疫斗争，每一条都经过了实践的检验，都有重要的现实指导意义。习主席强调人民至上、生命至上，反对政治化、污名化，指出应加强宏观政策协调，都有很强的针对性，直指全球团结抗疫的关键问题。习主席强调，“疫情终将被人类战胜，胜利必将属于世界人民”。这种必胜的信念为正在同疫情作斗争的人们带去希望和力量。

张军表示，习主席深入思考人类前途命运，深刻总结疫情带来的启示，从树立人类命运共同体意识、正确对待经济全球化、绿色低碳转型、全球治理体系改革4个问题切入，系统阐述了中国的理念和主张，就事关人类发展的根本性问题给出了中国的答案。

张军说，习主席在讲话中就支持全球抗疫、促进可持续发展、支持联合国工作宣布了一系列新的承诺和举措。本届联大期间各国都十分关注新冠疫苗问题。习主席郑重宣布，中国疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，优先向发展中国家提供。这将为助力全球战胜疫情作出重大贡献，受到联合国和国际社会普遍欢迎。

张军说，习主席讲话有理念、有方案、有行动，是中国践行人类命运共同体理念的生动诠释。习主席讲话后，很多国家代表和联合国高官高度评价习主席重要讲话，赞赏中国在世界重大历史关头发挥的重要和关键作用。

(责编：艾雯、燕勐)