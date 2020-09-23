新华社北京9月23日电（国际观察）20万生命的拷问——美国新冠之殇

新华社记者柳丝

美国新冠死亡病例突破20万例。这距离美国官方报告首例确诊病例8个月，距美国报告新冠死亡病例10万不到4个月。

这一数字超过越南战争中美国死亡人数的3倍。美国《时代》周刊最近以黑框封面刊发报道，称之为“一个毁灭性的标志”。

20万背后是一个个生命，也是一个个拷问。

政治算计凌驾于人命之上，无视弱势群体生死，排斥科学和真相，谎言连篇诿过推责……新冠疫情之殇暴露了美国社会的结构性矛盾，揭开了美国式“民主”和“人权”的虚伪面纱。

利益优先轻生命

连日来，冠名《愤怒》的一本新书在美国引发一片哗然。

本书作者——“水门事件”主要报道者之一、《华盛顿邮报》资深记者鲍勃·伍德沃德在书中说，美国领导人亲口向他承认，早在今年二三月就知道新冠病毒的危险性，但却刻意淡化，理由是“不想制造恐慌”。

伍德沃德的一系列独家采访，印证了美国新冠疫情愈演愈烈背后的政治因素。事实上，尽管世界卫生组织在疫情暴发伊始就对各国拉响了警报，但美国一些政客优先考虑的不是民众的生命健康，而是经济、选举乃至股市表现，他们公开淡化疫情，疏于检测追踪，推高了公共卫生风险。

美国有线电视新闻网报道，3月初，白宫高官公开声称，在美国国内乘坐飞机是安全的；除了前往旅行警示中列出的地区，乘坐国际航班也是安全的。报道援引知情人士的话披露，这是因为美国航空业代表此前游说白宫不要采取可能导致航空旅行减少的措施，以减缓疫情对行业的打击。

巴西里约热内卢州立大学国际关系教授毛里西奥·桑托罗认为，否认疫情的严重性，也不采取必要防范措施，这是对人民的不负责，与民主理念倡导的保障每个民众的权益完全不符。

巴勒斯坦加沙乌马学院政治分析人士胡萨姆·达詹说，这场疫情中，美国政府以“经济和金钱”为优先，“保留了经济财富，却以牺牲生命为代价”。

不同群体不同命

9月11日，联合国大会以169票赞成的压倒性多数通过了呼吁“加强国际合作与团结互助”应对新冠病毒全球大流行的决议。决议对疫情大流行对老年人、女性、青少年和儿童、穷人以及弱势群体的影响表示“深度关切”。

美国是反对这一决议仅有的两国之一。疫情中，美国政府几乎赤裸裸地忽视对弱势群体的保护。美国社会的各种不平等在疫情中暴露无遗，老年人、儿童、贫困者、少数族裔等社会群体成为政府抗疫不力的“牺牲品”。因为话语权缺失，这些群体大部分也是沉默的受害者。

美国疾控中心8月发布的统计报告显示，在新冠患病率方面，美国印第安人是白人的2.8倍，非洲裔是白人的2.6倍，拉美裔是白人的2.8倍；在病亡率方面，美国印第安人是白人的1.4倍，非洲裔是白人的2.1倍。报告说，美国长期存在系统性卫生和经济社会不平等，使得少数族裔群体的新冠感染和死亡风险远高于白人。

医疗制度的不公平加剧了美国底层民众的困境。美国《大西洋》月刊网站文章说，美国有数千万人没有医疗保险，而新冠重症监护费用却高达数万美元，低收入人群患病后，“通常会拖着不看医生，不是因为不想康复，而是因为根本没钱看病”。

胡萨姆·达詹说，美国政府对老人、穷人和有特殊需求的边缘人群毫无怜悯，无视他们的痛苦和压力。

肯尼亚内罗毕大学教授埃瓦里斯图斯·伊兰度指出，美国自诩为“西方民主的堡垒”，但新冠疫情暴露了美国民主的内在缺陷，美国政府没有一个覆盖所有民众的强有力的社会安全网。“这是该国抗击疫情的最薄弱环节。”

无视科学害人命

9月16日，美国卫生与公众服务部宣布，分管公关事务的助理部长迈克尔·卡普托休假60天。此前，卡普托被媒体曝光企图干预美国疾控中心发表涉及疫情数据的报告，后又在社交媒体上信口开河，指责疾控中心纵容学者组建“抵抗势力”企图影响大选，结果引发抗议并被迫道歉，卫生与公众服务部随后宣布了其“休假”消息。英国《金融时报》分析，此事显示美国卫生系统内不懂科学的高官与医学专业人士之间的关系日益恶化。

对病毒危害轻描淡写，抗拒公开场合戴口罩，无视证据与专业知识，信口开河发表虚假信息，将科学问题政治化……部分美国政客在疫情中的反智表演，不仅加剧了疫情管控难度，也对美国社会的反智、反科学风潮起到了推波助澜的作用。

有着175年历史的《科学美国人》杂志在其10月号网络版上发表社论指出，虽然疫情会给所有国家带来压力，但白宫“拒绝接受证据和公共卫生措施的做法”在美国“是灾难性的”。白宫排斥证据和科学，“一直在严重损害美国及美国人民的利益”。

分析人士进一步指出，美国政府在应对新冠疫情、气候变化等涉及严肃科学事务的议题上的反智表现，背后充斥着赤裸裸的政治算计。然而，这种政治算计却让美国民众的生命安全暴露于危险之中。（参与记者：王昊、王小鹏、赵焱、陈斌杰）

(责编：苏缨翔、燕勐)