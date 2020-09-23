驻汉堡总领馆举行国庆71周年招待会

人民网柏林9月22日电（记者 花放）当地时间22日下午，中国驻汉堡总领事杜晓晖主持线上庆祝中华人民共和国成立71周年招待会。德国下萨克森州长魏尔、不来梅市长博文舒尔特出席并致辞，汉堡市外事国务秘书莫勒、石荷州办公厅国务秘书施罗德代表市、州长讲话。基尔世界经济研究所所长费尔伯迈耶作《展望疫情背景下中国经济及中国与北德合作》主报告。

基尔市议长托弗、奥尔登堡市长克罗格曼、汉诺威副市长朔尔茨、大众集团董事兼中国区首席执行官冯思瀚，不来梅大学、不来梅应用技术大学、哥廷根大学、基尔大学、汉诺威大学、吕贝克工业大学、汉堡品牌学院等领区高校负责人，多国驻汉堡总领事等领区各界人士及中资企业、华侨华人和留学生代表约800人参加了本次活动。

杜晓晖在致辞中表示，正如习近平主席所言，新冠肺炎疫情以一种特殊形式告诫世人，人类是荣辱与共的命运共同体，重大危机面前没有任何一个国家可以独善其身，团结合作才是人间正道。靠冷战思维，以意识形态划线，搞零和游戏，既解决不了本国问题，更应对不了人类面临的共同挑战。这场危机至少给生活在北德的我们四点启示。一是世界需要合作而非脱钩，需要伙伴而非对手，中德要坚持和平共处。二是中国维护和平不要霸权，是伙伴而非对手，中德要坚持对话协商。三是中国的改革开放过去、现在、未来均是世界的机遇，而非威胁，中德要坚持开放合作。四是中国需要世界，世界需要中国，中德要坚持多边主义。

杜晓晖强调，疫情背景下加强中国与北德合作应做到四个“需要”：合作需要正确的政治把握，合作需要相互尊重、求同存异、和而不同、在合作中扩大共同利益、发展中破解难题，合作需要寻求利益最大公约数，合作需要互信并促进互信。

杜晓晖向旅居北德的华侨华人为中国和北德抗疫作出的贡献表示感谢，祝愿中国与北德早日战胜疫情，祝愿中德携手共进，同创美好未来。

下萨州长魏尔表示，中国在抗疫和经济发展中均取得重大成就，这与中华人民共和国成立71年来打下的坚实基础密不可分。下萨州和安徽省、山东省的友好省州合作为德中关系发展作出应有贡献。下萨州视中国为重要合作伙伴，愿进一步加强对华合作。

不来梅市长博文舒尔特说，中国经济强劲复苏，外贸恢复增长，德国、北德、不来梅企业都从中获益。疫情中崛起的数字产业为不来梅和中国提供未来合作新契机。

汉堡市外事国秘莫勒女士高度评价汉堡市和上海市的友城合作并介绍，汉堡市长琛彻尔和上海市委书记李强日前成功视频通话，为下阶段友城合作指明方向。

石荷州国秘施罗德表示，浙江省在疫情期间提供的无私帮助如雪中送炭。石荷州和浙江省关系更加多元友好，连接友好省州的已不仅是伙伴关系，更是真正友谊。

费尔伯迈耶在主报告中对中国经济快速复苏表示钦佩，明确反对脱钩，反对任何侵蚀国际多边贸易合作的行动。他强调，德国和欧洲全面加强对华合作符合德、欧自身利益。

报告会后，与会人士与致辞嘉宾进行了在线交流，并在留言中踊跃发言，纷纷对中华人民共和国成立71周年表示祝贺，对中国在抗疫斗争中取得的战略成果表示钦佩，对中国经济发展成为疫情背景下全球经济发动机充满期待，衷心祝愿中国未来繁荣富强、人民幸福安康，并对中国与北德如何加强务实合作进行热烈讨论。

这是中国驻汉堡总领馆首次举办大型线上活动，主活动开始前，中国驻汉堡总领馆还举办了中国与北德地方和高校合作两场线上研讨会。

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