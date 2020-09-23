伊朗批美国追加制裁“无新意”

美国总统唐纳德·特朗普21日签署政令，制裁外国政府、企业和个人违反联合国对伊朗武器禁运令的行为。美国政府当天宣布制裁27个关联伊朗核、导弹和常规武器项目的个人和实体。

伊朗政府高级官员回应，美国最新举措“毫无新意”，不会对伊朗核项目产生任何影响。

【再挥“大棒”】

根据特朗普签署的政令，任何违反联合国对伊朗武器禁运令的外国政府、企业和个人都将受到美国制裁。

多名消息人士先前告诉路透社记者，如果与伊朗做武器交易，外国企业或个人将受美国政府“次级制裁”，无法接触美国市场。

根据联合国安全理事会第2231号决议，联合国对伊朗武器禁运定于10月终止。美国先前寻求安理会延长这项禁运令，决议草案未获通过。美国政府19日单方面宣称“恢复”联合国对伊朗的制裁，威胁联合国会员国若不执行制裁将“面临后果”。

特朗普21日签署政令不久后告诉媒体记者：“美国已经恢复联合国对伊朗的制裁。我今天的举动就是向伊朗政府和国际社会拒绝抵制伊朗的各方释放明确信号。”

美国政府当天宣布对27个实体和个人施加制裁和出口管制，指认他们关联伊朗的武器“扩散网络”。这些制裁对象包括伊朗国防部、伊朗武装部队后勤局、伊朗国防工业总局及其主管迈赫达德·阿克拉吉-凯塔卜希。

伊朗军方物流分支、伊朗原子能组织数名高级官员以及与研发弹道导弹的沙希德·赫马特工业集团相关的人士也在受制裁之列。

美联社报道，这些制裁对象将被禁止与美方商业往来，在美资产将被冻结。如果外国政府、企业或个人与制裁对象做交易，可能受“牵连”。

【影响有限】

伊朗外长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫21日说，美国最新宣布的制裁措施“没什么新意”。

扎里夫在美国外交关系协会举办的一场视频会议上说：“美国已经使用所有可能对伊朗施加的压力。美国希望这些制裁能让伊朗人屈服，但没有成功。”

美联社报道，绝大多数21日纳入美国制裁清单的实体或个人此前已经受到美方制裁。

伊朗原子能组织发言人贝赫鲁兹·卡迈勒万迪说，美方最新制裁不会对伊朗原子能组织的活动产生任何影响。“这是美方的绝望之举，不会对伊朗核项目产生任何影响。”

美国智库新美国安全中心分析师伊丽莎白·罗森伯格告诉路透社记者，美方最新制裁不会增加对伊压力，“美国已经严厉打击伊朗，新举措……不会（给伊朗）带去显著创伤”。

美国国务院19日单方面声称，根据安理会第2231号决议中的“快速恢复制裁”机制，2015年伊朗核问题全面协议达成前联合国对伊实施的制裁，已于美国东部时间19日晚8时起恢复生效。

伊核协议参与方英国、法国、俄罗斯、中国、德国多次重申，美国2018年5月退出伊核协议，不再具有启动“快速恢复制裁”机制的资格。（杜鹃）（新华社专特稿）

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