多项议题现分歧　阿富汗和谈前景不明

参与阿富汗政府与塔利班和平谈判的人士说，和谈启动已经十多天，双方立场相去甚远，就基本议题有分歧。

伊朗外交部长21日指责美国利用阿富汗和谈而非发挥积极作用，呼吁由冲突方决定阿富汗的未来、外部不应干涉。

【和谈陷入僵局】

阿富汗政府、塔利班以及其他派别代表12日在卡塔尔首都多哈开始和谈。美国国务卿迈克·蓬佩奥出席谈判启动仪式。

路透社报道，和平谈判启动的高光退却以后，阿富汗政府和塔利班在一周多的谈判中只明确一点，即“双方几乎就每一个议题完全对立”。

阿富汗政府一名高级别谈判代表说：“我们与执拗、顽固的一方对话，因此事情没有向前推进。”

美国政府和塔利班2月达成协议，约定塔利班与阿富汗政府和谈。塔利班把实现永久停火作为和谈“一项议程”，而阿富汗政府希望把停火作为最优先议题。

女性权益等基本议题同样可能成为和谈推进的主要障碍。

三名监督阿富汗和谈的外交官告诉路透社记者，谈判因对伊斯兰教教义的解释不同陷入僵局。阿富汗总统阿什拉夫·加尼的发言人西迪克·西迪基说，塔利班在谈判初期纠结涉教义议题“不符合人们对持久和平的渴望以及阿富汗现行政治系统”。

阿富汗和谈没有时间表。一名试图推动谈判的外交人士说，现阶段的关注点是确保双方代表留在谈判桌前。

【伊朗指责美国】

阿富汗政府与塔利班谈判期间，暴力活动依然频频发生。俄罗斯卫星通讯社报道，阿富汗安全部队与塔利班20日在中部乌鲁兹甘省交火，至少10名警官、15名塔利班成员死亡。阿富汗内政部发言人19日证实，巴尔赫和帕克提卡省发生的多起爆炸导致至少15名平民死伤，包括妇女和儿童。

沙特阿拉伯政府21日发布声明，说沙特支持阿富汗和谈，支持“一切有助阿富汗实现安全和稳定、减少暴力的事”。

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫21日说，美国利用阿富汗和谈而非发挥积极作用，伊方对阿富汗和谈进展“悲观”。

扎里夫说，伊朗支持阿富汗政府与塔利班等冲突方对话。和谈不应在“任何一方的指导”下推进，各方必须平等参与。阿富汗的未来应由冲突方在不受外部干预情况下决定。（包雪琳）（新华社专特稿）

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