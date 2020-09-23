新华国际时评：散布“政治病毒”玷污联合国平台

新华社北京9月22日电题：散布“政治病毒”玷污联合国平台

新华社记者吴黎明

联合国大会是一个庄重的论坛，美国领导人22日却在第75届联大一般性辩论讲话中就新冠疫情处置等无端指责中国，肆意散布“政治病毒”。这种利用一切机会抹黑中国的歇斯底里式做派，滥用和玷污了联合国平台，见笑于天下。

借疫情散布反华“政治病毒”是美国少数政客的老掉牙套路。新冠疫情暴发以来，一些美国政客频频把“中国病毒”挂在嘴边，一而再、再而三把疫情政治化，炮制“中国起源论”“中国责任论”“中国赔偿论”。这些荒谬言论遭到国际社会广泛谴责，从《柳叶刀》到《自然》等多家国际顶级学术期刊一再发声，强烈反对将疫情政治化等行径，但这些政客却从不自省。

借疫情散布反华“政治病毒”是美方“甩锅”手法之一，目的是掩盖自身一塌糊涂的抗疫表现。不知是否是巧合，就在美国领导人在联合国大会“甩锅”当天，美国新冠死亡病例突破20万。在此关头，华盛顿不检讨自己的抗疫不力以拯救生命，反而试图通过抹黑中国转移视线。美方自以为此招“高明”，殊不知，根本蒙蔽不了世界人民。连美国的西方盟友都认识到，美政客频繁拿中国说事和制造谣言，只是为了掩盖自己的过失，“将美国人的愤怒转嫁给中国”。包括英国《金融时报》在内的许多国际媒体一针见血地指出，美政客不遗余力地一再妖魔化中国，“充满了政治算计”。法新社说，美国领导人在联合国的讲话，是企图通过指责中国以掩盖人们对其抗疫不力的广泛批评。

美国领导人散布的所谓“中国责任论”根本站不住脚。事实是最好的“谣言粉碎机”。疫情暴发后，中国第一时间向世卫组织通报疫情，第一时间同各国分享新冠病毒基因序列，第一时间同国际社会开展疫情防控合作。中方本着公开、透明、负责任态度，认真履行《国际卫生条例》规定的职责和义务，采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，全力遏制疫情扩散蔓延，向数十个国家派出医疗专家组。这些都得到国际社会高度肯定，经得起时间和历史检验。

邪不压正，将疫情政治化不得人心，散布“政治病毒”不会减缓新冠病毒在美国的蔓延。随着人们对疫情认识的加深，国际社会已经达成共识：病毒是人类共同的敌人，团结合作才是战胜疫情的有力武器。联合国秘书长古特雷斯日前表示，各国民众要求加强国际合作，团结一致抗击新冠疫情。因此，少数政客利用疫情煽动对立、捞取政治利益的图谋绝不会得逞，他们跳得越高，只会摔得越重。

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