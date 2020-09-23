人民网>>国际

新华国际时评：散布“政治病毒”玷污联合国平台

2020年09月23日09:54  来源：新华网
 

　　新华社北京9月22日电题：散布“政治病毒”玷污联合国平台

　　新华社记者吴黎明

　　联合国大会是一个庄重的论坛，美国领导人22日却在第75届联大一般性辩论讲话中就新冠疫情处置等无端指责中国，肆意散布“政治病毒”。这种利用一切机会抹黑中国的歇斯底里式做派，滥用和玷污了联合国平台，见笑于天下。

　　借疫情散布反华“政治病毒”是美国少数政客的老掉牙套路。新冠疫情暴发以来，一些美国政客频频把“中国病毒”挂在嘴边，一而再、再而三把疫情政治化，炮制“中国起源论”“中国责任论”“中国赔偿论”。这些荒谬言论遭到国际社会广泛谴责，从《柳叶刀》到《自然》等多家国际顶级学术期刊一再发声，强烈反对将疫情政治化等行径，但这些政客却从不自省。

　　借疫情散布反华“政治病毒”是美方“甩锅”手法之一，目的是掩盖自身一塌糊涂的抗疫表现。不知是否是巧合，就在美国领导人在联合国大会“甩锅”当天，美国新冠死亡病例突破20万。在此关头，华盛顿不检讨自己的抗疫不力以拯救生命，反而试图通过抹黑中国转移视线。美方自以为此招“高明”，殊不知，根本蒙蔽不了世界人民。连美国的西方盟友都认识到，美政客频繁拿中国说事和制造谣言，只是为了掩盖自己的过失，“将美国人的愤怒转嫁给中国”。包括英国《金融时报》在内的许多国际媒体一针见血地指出，美政客不遗余力地一再妖魔化中国，“充满了政治算计”。法新社说，美国领导人在联合国的讲话，是企图通过指责中国以掩盖人们对其抗疫不力的广泛批评。

　　美国领导人散布的所谓“中国责任论”根本站不住脚。事实是最好的“谣言粉碎机”。疫情暴发后，中国第一时间向世卫组织通报疫情，第一时间同各国分享新冠病毒基因序列，第一时间同国际社会开展疫情防控合作。中方本着公开、透明、负责任态度，认真履行《国际卫生条例》规定的职责和义务，采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，全力遏制疫情扩散蔓延，向数十个国家派出医疗专家组。这些都得到国际社会高度肯定，经得起时间和历史检验。

　　邪不压正，将疫情政治化不得人心，散布“政治病毒”不会减缓新冠病毒在美国的蔓延。随着人们对疫情认识的加深，国际社会已经达成共识：病毒是人类共同的敌人，团结合作才是战胜疫情的有力武器。联合国秘书长古特雷斯日前表示，各国民众要求加强国际合作，团结一致抗击新冠疫情。因此，少数政客利用疫情煽动对立、捞取政治利益的图谋绝不会得逞，他们跳得越高，只会摔得越重。

(责编：刘叶婷、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved