约翰斯·霍普金斯大学：美国累计新冠死亡病例超过20万例

新华社纽约9月22日电 美国约翰斯·霍普金斯大学22日发布的新冠疫情最新统计数据显示，截至美国东部时间22日11时23分（北京时间23时23分），美国累计新冠死亡病例超过20万例，达200005例，累计确诊病例6861211例。

数据显示，美国累计新冠死亡病例最多的州是纽约州，为33092例；其次是新泽西州，为16069例。得克萨斯州、加利福尼亚州和佛罗里达州的累计死亡病例均超过1.3万例。马萨诸塞州、伊利诺伊州和宾夕法尼亚州的累计死亡病例均超过7000例。

数据显示，美国累计死亡病例于5月27日超过10万例，从10万例增加到20万例用时不到4个月，在此期间美国新增确诊病例超过516万例。

这些数据来自约翰斯·霍普金斯大学新冠病毒研究项目实时汇总的美国各地区数据。

此外，美国疾病控制和预防中心网站最新的预测数据显示，10月4日至10月10日的一周，美国将新增新冠死亡病例3000例至7100例。到10月10日，预计美国累计死亡病例数将达20.7万至21.8万例。

美疾控中心网站数据显示，近期美国单日新增确诊病例和死亡病例又有上升趋势，7日平均确诊病例数和死亡病例数均有增加。9月13日至19日这一周，单日新增确诊病例从3万余例升至近5万例，单日新增死亡病例从500多例升至近1000例。

(责编：胡永秋、马昌)