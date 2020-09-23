人民网>>国际

约翰斯·霍普金斯大学：美国累计新冠死亡病例超过20万例

2020年09月23日09:19  来源：新华网
 

　　新华社纽约9月22日电 美国约翰斯·霍普金斯大学22日发布的新冠疫情最新统计数据显示，截至美国东部时间22日11时23分（北京时间23时23分），美国累计新冠死亡病例超过20万例，达200005例，累计确诊病例6861211例。

　　数据显示，美国累计新冠死亡病例最多的州是纽约州，为33092例；其次是新泽西州，为16069例。得克萨斯州、加利福尼亚州和佛罗里达州的累计死亡病例均超过1.3万例。马萨诸塞州、伊利诺伊州和宾夕法尼亚州的累计死亡病例均超过7000例。

　　数据显示，美国累计死亡病例于5月27日超过10万例，从10万例增加到20万例用时不到4个月，在此期间美国新增确诊病例超过516万例。

　　这些数据来自约翰斯·霍普金斯大学新冠病毒研究项目实时汇总的美国各地区数据。

　　此外，美国疾病控制和预防中心网站最新的预测数据显示，10月4日至10月10日的一周，美国将新增新冠死亡病例3000例至7100例。到10月10日，预计美国累计死亡病例数将达20.7万至21.8万例。

　　美疾控中心网站数据显示，近期美国单日新增确诊病例和死亡病例又有上升趋势，7日平均确诊病例数和死亡病例数均有增加。9月13日至19日这一周，单日新增确诊病例从3万余例升至近5万例，单日新增死亡病例从500多例升至近1000例。

(责编：胡永秋、马昌)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved