中国代表近80国在人权理事会呼吁消除贫困以更好地促进和保护人权

新华社日内瓦9月22日电 中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭22日在联合国人权理事会第45次会议上，代表近80个亚非拉国家发表关于减贫促进人权的共同发言。

陈旭表示，消除贫困是2030年可持续发展议程的首要目标，是促进和保护人权的重要途径。全球近8亿人生活在极端贫困之中，尤其是新冠疫情可能导致7100万人返贫。这加剧了社会不平等，对世界各地人民享有人权造成负面影响。我们呼吁有效地减少和消除贫困，以更好地促进和保护人权。

陈旭表示，我们呼吁各国将减贫作为发展经济的一项重要内容，实施开发式扶贫和精准扶贫，推动减贫、经济、社会、文化和环境发展与人权保障统筹兼顾、协调发展；呼吁各国坚持以人民为中心，保障和改善民生，建立和完善社会保障体系，切实保障妇女、儿童、老年人、残疾人等弱势群体权利，特别是减少新冠疫情对贫困人口的影响，不让任何一个人掉队；呼吁各国加强贫困地区基础设施建设，为贫困人口提供卫生、教育、文化、医疗等公共服务，扩大就业，提升贫困人口自我发展能力。

陈旭表示，各国应加强减贫国际合作，发达国家应向发展中国家和最不发达国家提供减贫援助和技术支持。我们鼓励各方在人权理事会及其附属机构就消除贫困及其对人权保护的贡献交流经验和最佳作法，将消除贫困以促进和保护人权问题作为人权理事会审议的重要事项。

联合国人权理事会第45次会议于9月14日在日内瓦万国宫开幕。新冠疫情对经济社会发展造成的严重冲击、消除贫困、实现发展权等问题成为与会各方关注的重点。中国代表发展中国家阐述的减贫促进人权主张为解决上述问题提供了有效方案，得到发展中国家积极支持和响应。

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