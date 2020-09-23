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所谓跟Tik Tok的“合作协议”就是一个陷阱（观象台）

■ 刘少华

2020年09月23日09:05  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　在全球目光聚焦下，美国“直播”了一次如何在“商业合作”外衣掩盖下进行巧取豪夺。

　　近一个多月来，有关“Tik Tok”的新闻标题中，“大逆转”“转机”“传言”等是高频词，绝大部分围观者看懂了美国政府的险恶用心：将一家源自中国、服务世界的高科技企业抢到自己手里。不断调整的“合作协议”只是图穷匕见。

　　论玩套路，美方绝对擅长。有时貌似退了一步，实则步步紧逼。这场针对Tik Tok的“围猎”，美国始终以国家安全为由，但其实根本站不住脚。安全不过是借口，美国真正的做法是极限施压、舆论放风，是突破道德底线，不断挖陷阱、带节奏。陷阱深处，强权大棒早已备好。针对一家科技公司，世界头号强国居然开足马力，动用了总统行政令、商务部禁令等强权。

　　这手法多么眼熟。因为“美国陷阱”，曾经在半导体行业领先全球的日本企业东芝，难觅东山再起的机会。因为“美国陷阱”，曾经横跨全球电力能源与轨道交通行业的法国商业巨头阿尔斯通，已被美国人“肢解”。如果这些教训还不够，那么近两年华为在美方不断绞杀中的浴血奋战，中国人民看得很明白。

　　对于一个企图永远称霸的国家来说，这不是小题大做，而是“精准打击”，一切比其某方面强的对手皆是打击目标。商业竞争依靠的不再是诚信与底线，科技霸权优势需靠政治牌维系。“美国优先”，变成一句赤裸裸的霸权宣言。只要美国哪方面不再占优，便会动用政治工具。这招屡试不爽，是霸凌做派和强盗逻辑的抓手。

　　回到Tik Tok话题，按照目前的所谓“合作协议”，这家中企必定丧失企业控制权和核心技术。这极不平等，且将对中国国家安全、尊严和相关企业长远发展造成严重损害。在经济全球化时代，中国积极拥抱世界，很多中国公司走向了世界，美国政府如果发现中国人怕他们那一套，还“不得不”进他们的套，就更会肆无忌惮大规模围堵逼压。一旦尝到甜头，美方便会如法炮制，将危及更多中国企业的利益。美国的做法，不只对中国，对全世界都是个危险信号。一个强调自己“优先”的霸权国家，不能容忍任何国家凌驾于其之上。

　　中国人民付出无数心血才走到今天，若是退让有用，近代史早就不这么书写。中国企业付出无数辛劳走向世界，其初心绝不是变成一家家美国企业。无数事实证明，以强大的国家作为后盾，企业方能行稳致远。

　　我们正在一个更加不稳定不确定的世界中谋求发展。历经风雨的中国，对于困难和挑战、阻力和变数，不会遮掩回避、视而不见，更不会惊慌失措、乱了阵脚。风雨过后是彩虹，经受了一次又一次考验，我们终将穿越风雨，迎来更美好的明天。

　　

(责编：刘叶婷、燕勐)
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