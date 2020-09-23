“中国主张”为联合国发展注入正能量

9月21日，中国国家主席习近平在联合国成立75周年纪念峰会上发表重要讲话，引发国际社会高度关注和热烈讨论，掷地有声的“中国主张”为后疫情时代的联合国发展注入更多正能量。

多边主义的积极践行者

9月22日，联合国官方网站首页中心位置全文刊载了习近平主席在联合国成立75周年纪念峰会上的重要讲话，并将其中一句充满信心的话语作为标题——“风雨过后是彩虹，联合国仍然充满生机”。

“单边主义没有出路”“践行多边主义，不能坐而论道，而要起而行之，不能只开药方，不见疗效”……习近平主席的多个重要观点被美联社、德国之声、《外交政策》杂志网站等外媒报道引用。

摒弃单边主义、践行多边主义的“中国主张”，在国际上激发广泛共鸣。菲律宾《马尼拉时报》指出，当前，人类面临历史性的全球公共卫生危机和大规模经济衰退，比以往任何时刻都更需要以人为本的多边主义国际合作，没有任何一个国家和地区能够独自应对全球性挑战。

印度尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心主任巴利·拉姆·迪帕克表示，新冠肺炎疫情带来的不确定性和全球经济低迷的现状，迫切需要各国团结一致，为棘手问题找到全球性解决方案，而这只有通过加强多边主义才能实现。

联合国事业的坚定支持者

后疫情时代，联合国应该如何发挥作用？在联合国成立75周年的历史节点，习近平主席提出的4点建议获得国际社会广泛认同与赞赏。

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所中国政治与经济部门主任谢尔盖·卢科宁表示，中国致力于建设更加公正的世界秩序，致力于创造更为公平、均衡的发展机会，中国坚定践行多边主义、改善全球治理的主张赢得广泛支持。

如习近平主席所说，中国是第一个在联合国宪章上签字的国家，是联合国创始会员国，也是安理会常任理事国中唯一一个发展中国家。一直以来，中国始终是联合国事业的积极支持者和参与者。

谈及中国在联合国中的作用，联合国副秘书长霍克希尔德表示，中国在维和、脱贫以及国际合作等领域作出重大贡献。在维护和平方面，目前，中国已经是全球维和行动第二大出资国，也是安理会五个常任理事国中为维和任务提供最多军事力量的国家。过去数十年，中国派遣了数万人参与了数十项维和任务。在消除贫困方面，中国不仅自身成功减贫，而且努力帮助发展中国家摆脱贫困，助力联合国2030年可持续发展目标的实现，在南南合作中扮演着越来越重要的角色。

习近平主席在讲话中重申了中国对多边主义以及联合国的支持。俄罗斯卫星通讯社引述习近平主席的讲话称，中国将始终做多边主义的践行者，积极参与全球治理体系改革和建设，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定维护联合国在国际事务中的核心作用。

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