美国新冠死亡病例超20万

人民网华盛顿9月22日电（记者 郑琪）据美国约翰斯·霍普金斯大学全球疫情实时监测系统显示，截至美国东部时间9月22日下午5时23分，全美共报告新冠病毒感染病例6885499例，其中包括死亡病例200558例。与该系统约24小时前的数据相比，美国新增新冠病毒感染病例55290例，新增死亡病例802例。

22日当天，美国媒体纷纷报道美国死亡病例数超过20万一事。该死亡数字是在越南战争和朝鲜战争中丧生的美国军人数的2.5倍。目前，美国每天新增死亡病例最多的是加利福尼亚、佛罗里达、得克萨斯等州，而累计死亡病例数最多的则是纽约州，已经超过3.3万例。美国疾病控制与预防中心前主任汤姆·弗里登表示，情况本不必如此。“如果美国的应对措施更有效的话，成千上万的美国人就不会死亡，”弗里登说。

《纽约时报》报道称，自7月底美国南部和西部地区病例激增达到高峰以来，美国每周新增病例数相对有所减少。但目前，全美的新增病例数又开始了增长，尤其是在威斯康星、蒙大拿和北达科他等地。相较于疫情初期受打击最重的主要是沿海地区和大城市，目前病毒正在美国的农村社区和大学城更广泛传播，再加上即将到来的流感季节，这些都让人对未来几个月的疫情走向更加担忧。

该报还指出，美国持续的高死亡病例数与其他高收入国家形成鲜明对比。21日，一度是疫情中心的意大利报告了17例死亡病例，德国报告了10例死亡病例，但美国当天新增的死亡病例数达到了428例。

据华盛顿大学健康指标和评估研究所的模型预测，秋冬季可能出现的感染加剧，再加上美国社会对保持社交距离措施等公共卫生措施的“心理疲劳”加重，可能导致美国到明年1月时出现41.5万例死亡病例。

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