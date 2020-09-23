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特朗普要“火速”提名大法官

2020年09月23日08:48  来源：新华网
 

　　美国共和党籍总统唐纳德·特朗普21日宣布，他打算本周末前揭晓已故联邦最高法院大法官露丝·巴德·金斯伯格的继任者人选。

　　知情人士披露，两名联邦上诉法院女法官眼下较受特朗普青睐。一些媒体推断，民主党人阻击特朗普“安插”保守派大法官的希望日渐渺茫。

　　【着急揭晓】

　　特朗普当天在白宫告诉媒体记者，正把大法官候选人名单从五人缩小至一到两人，预期25日或26日公布最终人选。

　　多家媒体注意到，特朗普预定公布人选时间甚至早于金斯伯格下葬时间。金斯伯格18日病逝，她的遗体23日至25日将先后在最高法院和国会接受瞻仰，下周才会安葬在阿灵顿国家公墓。

　　一名知情人士告诉路透社，设在芝加哥的联邦第七巡回上诉法院法官艾米·科尼·巴雷特和设在亚特兰大的联邦第十一巡回上诉法院法官芭芭拉·拉戈亚眼下是热门人选。

　　特朗普21日已在白宫与巴雷特会晤，称后者“非常受尊重”。他透露，可能本周晚些时候在佛罗里达州迈阿密市与拉戈亚见面，“我不认识她，但我听说她很出色”。

　　知情人士向美联社披露，白宫内部似乎担忧拉戈亚的保守派立场不够坚定，巴雷特更占优势。特朗普2018年曾考虑让巴雷特填补大法官空缺，后转而提名布雷特·卡瓦诺。特朗普当时私下透露，他“留着”巴雷特以备接替金斯伯格。

　　特朗普还承诺与其他候选人会晤，并明确表示他所作选择可能关乎政治。拉戈亚知名度虽不高，却是古巴裔，来自选举关键州佛罗里达。

　　【时间充足？】

　　特朗普21日向掌控参议院的共和党同僚喊话，希望大法官提名表决能在11月总统选举前举行，声称“有大量时间”筹备。

　　最高法院常设9名大法官，人选由美国总统提名，但任命须获得参议院过半数支持。参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔21日也声称年内付诸表决“时间充足”。

　　英国《金融时报》报道，按照麦康奈尔的说法，21日距11月3日选举日尚有43天、距本届国会会期结束104天，因而有可能在选举日和新一届国会明年初履职之间举行表决。

　　麦康奈尔2016年曾以时逢选举年为由拒绝时任总统贝拉克·奥巴马提名候选人，接替当年2月去世的保守派大法官安东宁·斯卡利亚。他现在坚决推动快速“补缺”，被民主党人批评“虚伪”。参议院少数党领袖查克·舒默说，麦康奈尔等参议院共和党人“似乎准备向全世界宣告，他们说话根本不算数”。

　　但共和党方面辩称“今时不同往日”，眼下白宫和参议院均由共和党把持，而4年前奥巴马政府已是“跛脚鸭”。

　　另据美国全国公共广播电台披露，金斯伯格生前告诉孙女，她不想让参议院今年内就其继任者提名表决。舒默说，应尊重逝者“遗愿”，明年再举行提名表决。但特朗普怀疑报道不实，可能出自民主党人编造。

　　【阻击困难】

　　特朗普任内已在最高法院成功任命两名保守派大法官，如果此次提名再获通过，最高法院保守派与自由派阵营将成6比3之势，进一步稳固前者优势。

　　路透社说，最高法院人员构成会影响美国社会在堕胎、医保、持枪权、投票权、总统职权和死刑等诸多议题上的立场倾向。《金融时报》认为，最高法院趋于保守意味着即便特朗普输掉总统选举，共和党也赢得“持久胜利”。

　　目前在参议院，共和党占53席，民主党占47席。两名共和党籍参议员苏珊·柯林斯和莉萨·穆尔科斯基先前表示，应由大选胜利一方提名大法官。

　　但多家媒体分析，民主党人若想阻击特朗普提名保守派大法官，至少还需两名共和党籍参议员“倒戈”，因为即便支持与反对者各达50人，副总统迈克·彭斯仍有权投出关键一票。

　　从多名参议员21日的表态看，民主党胜算不大。被视为较有“倒戈”可能的3名共和党籍参议员查克·格拉斯利、科里·加德纳和乔尼·恩斯特当天明确表示会跟随总统脚步。另一名多次批评特朗普的共和党人米特·罗姆尼则不愿表态。

　　民主党总统候选人、前副总统乔·拜登先前呼吁共和党籍参议员“秉持宪法义务和良心”，把大法官提名事宜留到大选后处理。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：苏缨翔、燕勐)
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