文在寅敦促权力机构改革

韩国总统文在寅21日在青瓦台主持召开第2次国情院、检察、警察改革战略会议，敦促加快完成相关权力机构改革的立法工作。

韩联社援引文在寅的话报道，权力机构改革“正在取得不可逆转的进展”，政府各部门应“更加努力完成剩余课题”。

文在寅说，权力机构改革是改变70年旧制度的大事，当前剩下《警察法》和《国情院法》两大立法课题，政府应与国会密切合作，加快立法并确保已经立法的事项尽快落实。

警察改革方案的核心内容包括：引入自治警察制度、新设立国家搜查本部、防止警方非法调查平民等。所谓自治警察制度，是将警察分为国家警察和自治警察，以分散相关权力。

文在寅指出，调整检方和警方搜查权“非常困难”，设立国家搜查本部意在提高警察搜查的独立性和搜查能力，实现自治警察制度。

韩国1954年制定首部《刑事诉讼法》，实行“检警一体化”原则，检察官领导警察指挥侦查，可独立行使检察权，代表国家提起公诉。按韩联社说法，检察机关权力过大，一直以来被诟病。文在寅从执政初期开始，主张司法改革。

2019年12月30日，韩国国会表决通过《关于设立高级公职人员犯罪调查处的法案》，允许成立独立反腐部门。今年1月13日，国会表决通过《刑事诉讼法修订案》和《检察厅法修订案》。新法案取消检方对警方侦查活动的指挥权。（陆爱华）【新华社微特稿】

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