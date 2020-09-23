盲目排外 作茧自缚（钟声）

美国一些政客以一系列政治化操弄，给中美正常人文交流和教育合作造成严重消极影响。这些行径与美方自我标榜的所谓民主自由理念背道而驰，与中美两国主流民意背道而驰，与当今时代国际人才交流的潮流背道而驰

一段时间以来，美国一些政客处心积虑编造无数谎言，对中国留学人员施以种种污名化和妖魔化伎俩。美方基于凭空捏造的罪名，一再出台限制中国留学生赴美的措施——5月29日，美方宣布从6月1日起禁止部分中国访问学者和留学生持学生签证入境美国；美国国务卿蓬佩奥日前又通过媒体放风，威胁在未来数周到数月内出台进一步限制中国留学生赴美的政策。同样令人震惊的是，美国北得克萨斯大学日前突然驱逐15名中国公派留学生；多名中国留学生遭到美国边检人员骚扰性询问和恶意盘查。根据美国官方数据，截至9月8日，已经有超过1000名中国留学生和研究人员的签证被撤销。如此公然严重侵犯中国留学人员人权的行径，透射出“麦卡锡式”政治迫害和种族歧视的丑恶与不公。

应当看到，科研活动本就是为了推进学术发展和服务公众，美国高校大多数研究项目都是公开的。美国一些政客拼命渲染所谓“窃取美国敏感技术和知识产权”“威胁美国安全和利益”等，只是为其歇斯底里打压中国留学人员找借口。这种拙劣表演已受到美国学界广泛批评。多所美国大学发表声明，反对对中国留学人员的入境限制措施。美国国立卫生研究院发布的关于“外国影响美国科研”调查的阶段性成果报告显示，受调查的绝大部分科学家都不存在知识产权问题；该研究院院长疾呼，美方应加强与中国的合作和对话，而不是毒化科研环境。

中美教育领域合作的本质是互利共赢。中美建交40多年来，包括留学生交流在内的中美人文交流对增进两国人民相互理解认知、推动中美关系稳定发展发挥了重要作用。长期以来，中国留学生和学者为美国科技创新和经济发展作出了重要贡献。据美国国际教育学会统计数据，2018年在美留学的中国学生总人数近37万，约占美国高校外国留学生总数的1/3，贡献了超过140亿美元的学费等费用。保尔森基金会旗下智库马克·波罗发布的报告显示，美国科技进步与中国人才输入密切相关，以人工智能领域为例，全美顶尖的人工智能人才有1/3来自中国。英国《自然》杂志近日报道指出，美国多位受访者表示“很担心政府对大学的外交干涉会导致在美的中国科研人才流失”。

出于美国国内政治和打压遏制中国的需要，美国一些政客以一系列政治化操弄，给中美正常人文交流和教育合作造成严重消极影响。这些行径与美方自我标榜的所谓民主自由理念背道而驰，与中美两国主流民意背道而驰，与当今时代国际人才交流的潮流背道而驰。全球化时代，人才的跨国流动推动了全球范围内科技和经济进步，盲目上演自我封闭、仇恨、排外的闹剧，无异于作茧自缚。

开放带来进步，封闭必然落后，这是必须汲取的历史经验和教训。奉劝美国一些政客不要枉费心机开历史倒车，只有理性看待中美关系，多做有利于中美两国人民相互理解、正确认知、友好合作的事情，才能迎来天高地阔的未来。

《 人民日报 》（ 2020年09月23日 17 版）

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