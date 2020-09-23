欧盟推动改革应对难民问题（国际视点）

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近期，来自中东北非地区的难民和非法移民涌入欧洲势头不减。欧盟国家围绕难民接收问题存在明显分歧，欧委会为此正加快推动出台难民和移民体制改革新计划。

欧盟委员会主席冯德莱恩日前敦促成员国进一步弥合分歧，在欧盟层面尽早建立一个综合、可持续的移民和难民管理体系。“拯救海上难民牵涉有关国家法律责任和道德义务，这有赖于整个欧盟的团结。”据报道，欧委会计划于近期发布新的移民和难民安置协议，在欧盟层面建立一个综合、可持续的移民和难民管理系统。

人道主义悲剧持续上演

国际移民组织最新统计数据显示，截止到8月中旬，通过海路抵达欧洲的难民和非法移民达36221人，其中到达意大利和西班牙的人数分别为15338和10468人。希腊等南欧国家多处难民营的实际收容量远超设施承载能力，已不堪重负。国际移民组织和联合国难民署等机构近日呼吁欧盟加快制定出台相应机制安排，进一步妥善安置难民。

今年以来，欧盟逐步收紧难民接收政策，加上疫情影响，同去年相比，经由地中海西部和东部路线抵达的难民数量大幅下降，但通过地中海中线抵达意大利的人数大幅上升。

难民横渡地中海过程中，人道主义悲剧持续上演。8月底，利比亚附近海域发生今年以来最大沉船事件，导致至少45名难民死亡，其中包括5名儿童。数据显示，今年已有444人遇难，另有数百人在沉船事件中失踪，实际死亡数字可能更高。自2014年至今，已有超过2万人在地中海海域遇难。

目前在地中海搜寻救援难民的任务主要由利比亚海岸警卫队承担。今年利比亚已经搜寻到超过7000名偷渡者。由于地中海沿岸欧盟国家不愿接收被营救难民，非政府组织搜救船也大幅减少，很多商船参与到营救行动中。

国际移民组织和联合国难民署近日发布联合声明，呼吁欧盟及成员国加大对地中海沿岸国家的支持，加快移民安置、难民身份识别，允许获救的难民靠岸安置。

难民安置问题积重难返

欧盟多国政府遏制无序移民的大量措施取得一定成效，入欧难民数量已大幅下降，但面临的移民压力仍然很大，给欧盟及其成员国造成结构性、系统性、现实性挑战。

希腊移民和庇护部最新数据显示，该国目前收容大约10万名难民和移民，其中约3万人在莱斯沃斯岛等5座希腊岛屿上的营地，多处难民营的实际收容量远超设施承载力。

非政府组织“拯救儿童”的一份报告称，过去5年，有超过21万名无人陪伴的儿童来到欧洲。另有大量儿童滞留在土耳其、摩洛哥、利比亚、波黑等中转国家，处境堪忧。至少1万名儿童被安置在希腊，其中60%在12岁以下。

欧洲媒体报道称，欧洲难民群体受疫情冲击最严重，处境艰难。国际移民组织欧盟分部发言人瑞安·施罗德对本报记者表示，疫情给移民安置工作带来巨大挑战，国际移民组织及其合作伙伴采取额外措施，确保安置工作安全进行，今年以来已安置641名难民。由于欧盟关闭边境，前往欧盟的难民不得不在中途滞留更长时间。

目前在欧盟境内的多个移民安置点都出现新冠病毒聚集性感染病例。据报道，希腊最大的莱斯沃斯岛莫里亚难民营确诊病例已增至35例。9月9日，莱斯沃斯岛发生火灾，难民营几乎全被烧毁，超过1.2万名难民无家可归。此前，伯罗奔尼撒半岛一处难民和非法移民安置酒店有超过150人被确诊感染新冠病毒。德国、意大利等多个国家的难民安置点也报告过聚集性病例。

欧洲移民政策研究所所长汉妮·贝伦斯对本报记者表示，欧洲多国难民收容所早已人满为患，疫情蔓延后更加捉襟见肘，难民群体难以保持社交距离。此外，一些欧盟国家还暂停审批程序，导致难民处境更加艰难。

全面体制改革迫在眉睫

欧洲舆论普遍认为，欧洲国家难民接收制度改革进展有限，诸如新入境难民登记不完整、难民申请处理缓慢等问题亟待解决。

德国今年7月接任欧盟轮值主席国之后，将难民接收机制改革作为下半年一大重要目标。据报道，欧委会计划近期发布新的移民和难民安置协议，建立一个综合、可持续的移民和难民管理系统。根据草案，这个系统将覆盖移民来源国、中转国、接收国等各个环节。该草案在8月底结束意见征集阶段，近期将提交各成员国领导人讨论。

贝伦斯分析称，欧盟难民制度改革难度不小，目前东欧国家不愿意接收难民，北欧国家也不愿承担太多责任。疫情防控期间，欧洲国家经济下滑，财政紧张，失业率增加，更难在欧盟及国家层面平息反对接纳更多难民的主张。当前欧盟最大的任务是应对疫情和恢复经济，讨论难民体制改革时间有限，在下半年实现既定目标挑战不小。

有专家指出，欧盟内部南北方、东西方观点不一，责任不平衡。长远看，可以在欧盟层面成立难民管理机构，统一难民处理程序和标准，不过这一目标还很遥远，从成立到运营也需要几年时间。

贝伦斯强调反对将难民问题政治化，认为欧洲仍有动力接纳难民和移民。她表示，受疫情影响，今年欧洲国家农业、制造业短期工人缺口增加，德国、法国农业短期工人缺口20万以上，这客观说明很多国家仍需外来劳动力，接纳难民应该从长远考虑，制定长远规划。

施罗德表示，欧盟应从宏观和长远的视角看待难民问题，将移民难民问题放在疫后经济恢复的大背景下解决，实现人员安全、有序、包容性流动，并保障难民和移民权利。

（本报布鲁塞尔9月22日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月23日 17 版）

(责编：杨光宇)