始终做多边主义的践行者（和音）

中国重申始终做多边主义的践行者，积极参与全球治理体系改革和建设，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定维护联合国在国际事务中的核心作用。这是以天下为己任的襟怀，是当今世界格外需要的担当，是联合国新征程不可或缺的力量

当今世界正经历百年未有之大变局，突如其来的新冠肺炎疫情对全世界是一次严峻考验。站在这样的历史关头纪念联合国成立75周年，历史意涵格外深远。

世界需要一个什么样的联合国？在后疫情时代，联合国应该如何发挥作用？人类需要辨明方向。9月21日，习近平主席在联合国成立75周年纪念峰会上发表重要讲话，回顾联合国走过的不平凡历程，阐明发挥联合国作用的中国主张，发出支持联合国事业、捍卫多边主义的中国强音。国际舆论普遍认为，习近平主席的重要讲话指明了践行多边主义、构建人类命运共同体的正确方向，为各国在联合国旗帜下实现更大团结和进步注入了信心。

弗忘上个世纪前半叶人类两度身历惨不堪言的战祸，以和平为己任、以发展为目标、以公平为要义的联合国，书写了世界和平与发展的篇章。75年来，人类社会迅速发展，国际形势深刻变化，多边主义快速发展。应当清醒认识到，国际上的事需要大家商量着办，在全球性挑战面前需要同舟共济。当前，保护主义、单边主义、霸权主义行径抬头，冲击国际秩序，破坏国际合作。全球性威胁和挑战需要强有力的全球性应对，多边主义必须得到维护，联合国作用必须得到加强。

基于对当今国际形势的深入分析、对联合国初衷使命的准确把握，习近平主席提出4点重要建议：主持公道、厉行法治、促进合作、聚焦行动。“任何国家都没有包揽国际事务、主宰他国命运、垄断发展优势的权力，更不能在世界上我行我素，搞霸权、霸凌、霸道”“各国关系和利益只能以制度和规则加以协调，不能谁的拳头大就听谁的”“以对话代替冲突，以协商代替胁迫，以共赢代替零和”“践行多边主义，不能坐而论道，而要起而行之，不能只开药方，不见疗效”……习近平主席指明了促进世界和平与发展、建设和谐合作的国际大家庭的方向。国际社会公认，中国主张契合了世界应对现实挑战的迫切需要，彰显了凝聚共识、鼓舞行动的思想力量。恰如俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所学者谢尔盖·卢科宁所观察，中国致力于建设更加公正的国际秩序，致力于创造更为公平、均衡的发展机会，中国坚定践行多边主义、改善全球治理的主张赢得广泛支持。

中国是第一个在联合国宪章上签字的国家，是联合国创始会员国，也是安理会常任理事国中唯一一个发展中国家。中国加入了几乎所有普遍性政府间国际组织，加入了500多项国际公约；中国参与30余项维和行动，累计派出4万余人次维和人员；中国积极推动抗疫国际合作，宣布一系列构建人类卫生健康共同体的重要举措……中国忠实履行国际义务，严格恪守国际承诺，积极践行联合国的崇高理想。近年来，中国倡导的构建人类命运共同体理念、共建“一带一路”倡议、共商共建共享原则等已被多次写入联合国文件。联合国秘书长古特雷斯高度评价：“中国是联合国事业的坚定支持者和主要参与者，也是国际合作和多边主义的支柱，发挥着核心作用。”

站在新的历史起点，联合国寄托着70多亿人民对美好生活的向往。联合国成立75周年纪念峰会通过《纪念联合国成立75周年宣言》，强调多边主义和国际合作的重要性。联合国同日发布的由100多万人参加的全球对话活动报告显示，87%的受访者认为全球合作对应对当今挑战至关重要。

各国利益休戚相关，命运紧密相连。中国重申始终做多边主义的践行者，积极参与全球治理体系改革和建设，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定维护联合国在国际事务中的核心作用。这是以天下为己任的襟怀，是当今世界格外需要的担当，是联合国新征程不可或缺的力量。

《 人民日报 》（ 2020年09月23日 03 版）

(责编：杨光宇)