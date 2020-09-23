建设和谐合作的国际大家庭

国家主席习近平21日在联合国成立75周年纪念峰会上发表重要讲话，强调后疫情时代联合国应主持公道、厉行法治、促进合作、聚焦行动，重申中国将始终做多边主义的践行者，积极参与全球治理体系改革和建设，推动构建人类命运共同体。接受本报记者采访的国际人士一致赞同习近平主席提出的重要主张，认为这为国际社会践行多边主义、推动构建人类命运共同体注入信心和动力。

“联合国在过去75年里发挥了不可替代的作用”

联合国的75年，是人类社会迅速发展的75年，是国际形势深刻变化的75年，是多边主义快速发展的75年。经历一次又一次考验，联合国仍然充满生机，寄托着70多亿人民对美好生活的向往，联合国宪章仍然是世界和平与发展的重要保障。

法国尼斯欧洲研究所学者乔治·佐戈普鲁斯表示，习近平主席的讲话高屋建瓴，意蕴深远，“联合国走过75年不平凡的历程，有效维护了世界和平，极大促进了全球发展，特别是广大发展中国家的经济社会发展。”

“作为国际舞台上最具代表性和最权威的国际组织，联合国无论是在推动解决非洲国家发展问题、为困难地区提供人道主义援助，还是在促进国际公平正义、努力维护国际法等方面，都发挥了十分重要的作用。”俄罗斯国际事务委员会总干事安德烈·科尔图诺夫表示。

在联和国南苏丹特派团部队朱巴战区司令尤金·库比托准将看来，联合国协助解决地区争端，平息动荡局势，是维护多边主义、捍卫世界和平的重要力量。

“作为重要的国际组织，联合国在过去75年里发挥了不可替代的作用。”捷克科学院全球化研究中心主任马雷克·赫鲁贝克认为，全球化虽然遭遇逆流，但向前发展的进程从未停止。“当下全球疫情防控工作不断推进，更加证明了团结合作的重要性。”

“习近平主席的重要讲话让大家重温了联合国宪章宗旨和原则。面对疫情等新形势新挑战，我们更需要联合国充分发挥作用，协调各国关系和利益，减少矛盾冲突。”波兰前驻上海总领事塞尔韦斯特·沙法什说。

泰国玛希隆大学中国与全球化亚洲研究系常务副主任元德说：“习近平主席的重要讲话彰显了中国坚定维护以联合国为核心的国际体系的一贯立场，发出了中国愿与各国一道，携手构建新型国际关系、构建人类命运共同体的声音。”

“中国坚定践行多边主义、改善全球治理的主张赢得广泛支持”

人类已经进入互联互通的新时代，各国利益休戚相关、命运紧密相连。全球性威胁和挑战需要强有力的全球性应对。联合国应主持公道、厉行法治、促进合作、聚焦行动。各方认为，习近平主席提出的重要主张为联合国在后疫情时代如何发挥作用指明了方向。

“大国应该是国际法治的倡导者、维护者和践行者。习近平主席提出的主张，体现了中国致力于维护世界和平与发展的决心和立场。”美国库恩基金会主席罗伯特·库恩说。

“中国主张是对应对全球性挑战、完善全球治理的良方，中国行动为各国维护联合国宪章树立了典范。”尼泊尔中国研究中心执行主席巴特拉伊表示，中国是推动世界和平与发展的关键力量，中国对联合国维和行动的贡献至关重要。“中国正通过自身努力，为建设一个更加平等、开放、和平的世界作出贡献。”

巴基斯坦国立科技大学中国研究中心主任赛义德·哈桑·贾韦德认为，近年来，保护主义和单边主义抬头，国际秩序遭到霸权主义挑战。“在此背景下，国际社会特别是广大发展中国家对联合国及其机构抱有更高的期待。中国始终积极参与全球治理体系改革和建设，在维护多边主义方面发挥了重要作用，履行着负责任大国担当。”

“75年后的今天，联合国宪章宗旨和原则面临挑战，中国坚定维护多边主义的立场令人鼓舞。”巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多表示，人类命运紧密相连，世界各国必须加强团结，围绕多边主义展开合作，世界才能持续发展进步。

佐戈普鲁斯表示，过去75年里，世界发生了翻天覆地的变化。联合国需要进一步改革，应致力于建设一个更加平等、公正、和谐、合作的国际大家庭。“要切实提高发展中国家在联合国的代表性和发言权，使联合国更加平衡地反映大多数国家利益和意愿。”

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所学者谢尔盖·卢科宁说：“中国致力于建设更加公正的国际秩序，致力于创造更为公平、均衡的发展机会，中国坚定践行多边主义、改善全球治理的主张赢得广泛支持。”

“中国的言行给世界以信心、希望和力量”

“我们将始终做多边主义的践行者，积极参与全球治理体系改革和建设，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定维护联合国在国际事务中的核心作用。”习近平主席掷地有声的承诺，展示了大国责任和大国担当。

在库恩看来，中国外交坚持正确的义利观，在加快自身建设的同时向发展中国家提供力所能及的支持。在日益多极化的世界中，中国主张、中国方案获得越来越多国家的响应和支持。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克表示：“全球正处于新冠肺炎疫情流行期，中国在应对疫情方面始终与联合国保持密切合作，堪称典范。中国用实际行动向世界展示了践行多边主义、促进国际合作的决心。”

今年是中国军队参加联合国维和行动30年。库比托高度评价中国维和部队在联合国驻南苏丹特派团朱巴战区发挥的关键作用。“中国维和军人为保护任务区平民的安全作出了突出贡献。在后疫情时代，我相信他们有能力执行好各种任务。”

埃及《金字塔报》执行总编曼苏尔表示，中国始终坚定支持中东国家和人民，以实际行动捍卫公平正义、维护世界和平与发展，“中国的言行给世界以信心、希望和力量”。

印尼国际战略研究中心中国研究中心主任维罗妮卡长期关注中国经济社会发展和减贫问题，认为中国取得的巨大成就有目共睹，值得各国学习借鉴。“中国是积极推动联合国各项事业向前发展的重要力量，为维护地区和平、安全与发展作出了卓越贡献。”

赫鲁贝克说：“中国是全球合作的受益者，也是全球化的支持者。在未来国际合作中，中国将发挥更大作用，为广大发展中国家争取更多发展权利，这也将进一步推动联合国的改革和进步。”

“中国始终是践行多边主义、推动国际关系民主化、捍卫国际法的重要力量。”菲格雷多说，当前，个别国家大行单边主义，动辄“毁约”“退群”，以联合国为核心的国际体系受到侵蚀。“在推动构建人类命运共同体的实践中，中国作用比以往任何时候都重要。”

（本报北京、布鲁塞尔、莫斯科、约翰内斯堡、华沙、曼谷、华盛顿、伊斯兰堡、里约热内卢、柏林、开罗、雅加达9月22日电 记者俞懿春、任彦、殷新宇、吕强、于洋、丁子、张梦旭、丁雪真、李晓骁、花放、黄培昭、徐伟）

《 人民日报 》（ 2020年09月23日 03 版）

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