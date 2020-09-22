美国警察为中国从事“间谍”活动？外交部：纯属捏造

人民网北京9月22日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持22日例行记者会。记者会实录如下：

《北京日报》记者：昨天，习近平主席在联合国成立75周年纪念峰会上发表重要讲话。你能否介绍习主席的讲话向世界传递出什么样的信号？

汪文斌：昨天，联合国举行了成立75周年纪念峰会，习近平主席在会上发表重要讲话。习主席在讲话中紧扣世界需要一个什么样的联合国、后疫情时代联合国应该如何发挥作用这一关键问题，提出四点建议：

一是主持公道。习主席指出，大小国家相互尊重、一律平等是时代进步的要求，也是联合国宪章的首要原则。要坚持共商共建共享，由各国共同维护普遍安全，共同分享发展成果，共同掌握世界命运。要切实提高发展中国家在联合国的代表性和发言权，使联合国更加平衡地反映大多数国家利益和意愿。

二是厉行法治。习主席强调，联合国宪章宗旨和原则是处理国际关系的根本遵循，必须毫不动摇加以维护，以制度和规则协调各国关系和利益。大国更应该带头做国际法治的倡导者和维护者。

三是促进合作。习主席指出，靠冷战思维，以意识形态划线，搞零和游戏，既解决不了本国问题，更应对不了人类面临的共同挑战。要以对话代替冲突，以协商代替胁迫，以共赢代替零和，努力扩大各国共同利益汇合点，建设和谐合作的国际大家庭。

四是聚焦行动。习主席强调，要以解决问题为出发点，以可视成果为导向，平衡推进安全、发展、人权，把发展问题置于全球宏观框架突出位置，更加重视促进和保护生存权和发展权。

上述四点建议释放了中国将坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定维护联合国在国际事务中的核心作用，始终做多边主义的践行者，积极参与全球治理体系改革和建设，推动构建人类命运共同体的明确信号，受到各方高度评价。

接下来，习主席还将在联大一般性辩论、生物多样性峰会和纪念北京世界妇女大会25周年高级别会议上发表一系列重要讲话。

新华社记者：2022年北京冬奥会进入倒计时500天，国际奥委会主席巴赫表示，他期待着见证北京举办一次历史性盛会，成为全球首座“双奥”之城。中方对此有何回应？能否介绍一下冬奥筹办进展？

汪文斌：当前，中国取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果。北京冬奥组委同国际奥委会、国际残奥委会、国际冬季单项体育联合会等保持紧密合作，努力克服疫情带来的不利影响，各项筹办工作顺利、有序推进,得到了包括国际奥委会在内的国际社会的高度认可。

北京作为全球首座“双奥”之城，是中国对国际奥林匹克运动作出的重要贡献，各国及广大冬季运动爱好者对北京冬奥会充满期待。北京冬奥会已进入倒计时500天。我们将和各方一道，共同把北京冬奥会办成一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会。相信在各方的积极参与下，北京冬奥会必将为世界奥林匹克运动书写浓墨重彩的一笔，也必将极大促进各大洲人民间的交流和友谊。

彭博社记者：有报道称，越来越多的国际人士对中国人权状况表达“关切”，认为国际奥委会应重新考虑是否由北京举办2022年冬奥会。中方对此有何回应？

汪文斌：我并不认为，所谓“越来越多的人士关切中国人权状况”的说法是客观事实。客观事实是，世界上大多数国家和人民都认同中国人权状况在不断改善，中国人权事业取得显著成就。在前不久召开的联合国人权理事会上，多数国家都赞同、支持中国在涉疆、涉港问题上所采取的立场。

个别组织将所谓人权问题与北京冬奥会挂钩，企图向中方施压，这是将体育运动政治化的错误行为。这种行为有违奥林匹克宪章精神，也是对国际人权事业发展的干扰和破坏。

今天恰逢北京2022年冬奥会倒计时500天。举办北京冬奥会是中国对国际奥林匹克运动作出的又一重要贡献。刚才我说过，参加北京冬奥会是各国冬季运动爱好者的热切期盼。当前北京冬奥会各项筹备工作进展顺利，得到了包括国际奥委会在内的国际社会的高度认可。我们相信北京冬奥会一定会成为一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会。

路透社记者：中国至今仍未加入世卫组织新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX）的原因是什么？

汪文斌：我之前也回答过相关问题，我愿在此重申，习近平主席在第73届世卫大会上明确表示，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。这同“新冠肺炎疫苗实施计划”旨在确保所有国家有平等机会获取适合、安全和有效的新冠肺炎疫苗的努力方向高度一致。

疫苗是人类战胜新冠肺炎疫情的有力武器。中国支持“新冠肺炎疫苗实施计划”，也一直同世卫组织、全球疫苗免疫联盟等实施计划发起方保持沟通与合作。中国将继续同世卫组织、全球疫苗免疫联盟及相关国家开展疫苗合作，与国际社会齐心协力、共抗疫情。

日本共同社记者：据报道，梵蒂冈方面已同意延长中梵关于主教任命临时性协议，请问这对中梵关系有何重要意义？鉴于梵蒂冈同“中华民国”存在所谓“外交关系”，中梵延长关于主教任命协议是否会对两国未来建交产生影响？

汪文斌：首先我要强调一点，台湾是中国领土不可分割的一部分，请你以后使用“中国台湾地区”的表述。

关于你提到的问题，中梵关于主教任命临时性协议签署近两年来，在双方共同努力下，协议得到顺利实施，中国天主教事业健康发展。双方将继续保持密切沟通和磋商，持续推动改善关系进程。中梵之间保持着良好沟通，中方对推进中梵关系是真诚和积极的，对双方开展交往是开放和欢迎的。

澎湃新闻记者：9月21日，中国驻所罗门群岛使馆举行了开馆仪式。中方如何评价中所建交一年来两国关系取得的进展？对未来有何期待？

汪文斌：9月21日，在中所建交一周年之际，中国驻所罗门群岛使馆隆重举行开馆仪式。所罗门群岛总理索加瓦雷和全体内阁成员、当地各界知名人士、中资机构及华侨华人代表等出席，王毅国务委员兼外长致贺词。

这里我想告诉大家的是，建交一年来，在双方领导人达成的重要共识引领下，中所关系开局良好，发展迅速，成果丰硕。两国政治互信不断增强，各领域交流合作蓬勃开展，人民友谊更加牢固。新冠肺炎疫情发生后，中所守望相助、共克时艰。事实证明，一个健康稳定的中所关系符合两国共同利益，有利于增进两国人民福祉，也再次彰显了一个中国原则是人心所向、大势所趋。我们相信，在双方共同努力下，中所关系一定会取得更大发展，更好造福两国和两国人民。

印度广播公司记者：中印昨天举行了第六次军长级会谈。你能否介绍相关情况？

汪文斌：昨天，中印双方举行了第六轮军长级会谈，就缓解当前边境地区局势坦诚深入交换了意见。双方同意继续就此保持对话磋商。

《中国日报》记者：9月17日，斯里兰卡总理马欣达·拉贾帕克萨视察科伦坡港口城项目，就支持该项目建设做了积极表态。请问中方有何评论？

汪文斌：9月17日，应中国驻斯里兰卡使馆邀请，马欣达总理率多名内阁部长参加科伦坡港口城奠基开工六周年纪念活动。马欣达总理肯定项目取得的重要进展，指出港口城将成为斯里兰卡新地标和未来发展关键的发动机，不仅属于当代，更将造福子孙后代。

中斯两国传统友好，双方在共建“一带一路”框架下积极开展合作，科伦坡港口城就是中斯共建“一带一路”的重点项目。过去几年，中国已成为斯里兰卡最重要的投资来源国，一系列中斯合作重大项目涵盖了斯经济社会发展方方面面，每年为斯里兰卡提供直接就业岗位超过6万个，充分体现了“一带一路”合作互利共赢的特质。中方赞赏斯方高度重视港口城项目建设，愿支持中国企业同斯方加强合作，稳步推进该项目建设，助力斯里兰卡经济社会发展。

法新社记者：据报道，美国纽约当地一名藏族警察因涉嫌为中国从事“间谍”活动被起诉，他被指控向中方非法提供纽约当地藏族人信息。你对此有何回应？

汪文斌：美方的有关指控纯属捏造。所谓的起诉书充斥着“似乎”“可能”等臆测，完全是欲加之罪。美方蓄意抹黑中国驻美领事机构和人员的图谋不会得逞。

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