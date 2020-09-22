“疫情背景下的中欧经济与合作”国际研讨会举行

人民网北京9月22日电（记者王慧）由中国社会科学院主办，中国社会科学院欧洲研究所、中国—中东欧研究院联合承办的“疫情背景下的中欧经济与合作”国际研讨会22日在线举行。与会多名中外专家学者围绕中国与欧洲经济复苏以及中欧经济合作进行深入研讨。

中国社会科学院院长谢伏瞻表示，当前无论是恢复经济，还是推动完善国际经济秩序，中国与欧洲都有着坚实的合作基础和比以往更迫切的合作需求。中欧深化合作利于双方，也利于世界。中欧应更多视对方为合作伙伴而非竞争对手。在中国与欧盟建交45周年之际，中欧应以各自新一轮中期规划为契机，以战略胆识把握大势，推动双方合作不断取得突破性进展。

欧洲大学研究院校长雷诺·德乌斯，德国经济顾问委员会前主席、莱布尼茨经济研究所所长克里斯托弗·施密特，以及意大利、匈牙利央行官员等多名欧洲智库学者和政府官员发言。中欧代表普遍认为，在全球经济因新冠肺炎疫情陷入严重衰退的困难时刻，中欧加强经济合作不仅有利于各自快速恢复经济，而且在很大程度上决定着世界经济的未来。中欧未来应秉持开放合作的原则，通过沟通磋商促进经济合作，特别是在相互投资、数字经济和绿色经济等领域，双方可着力深挖合作空间。

中国社会科学院国际合作局局长王镭指出，当前中欧合作面临新的复杂形势，重大机遇和严峻挑战并存，学界与智库界交流合作的重要性进一步凸显。中国社会科学院愿加强研究，深化与欧洲学界智库界的交流，为促成中欧合作实现更多突破贡献智慧和力量。

(责编：崔越、杨牧)