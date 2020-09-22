中国常驻联合国代表：习主席讲话为联合国未来指明方向

新华社联合国9月21日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军21日表示，习近平主席在当天举行的联合国成立75周年纪念峰会上发表的重要讲话为联合国的未来指明了方向，增添了信心，注入了力量。

张军说，习主席站在历史高度，充分肯定联合国发挥的积极作用。习主席指出“联合国仍然充满生机，寄托着70多亿人民对美好生活的向往”，强调要坚持多边主义、维护联合国宪章宗旨和原则，为世界的发展、联合国的前途指明了正确方向，在当前形势下具有重要、深远意义。

他说，习主席结合“世界需要一个什么样的联合国？在后疫情时代，联合国应该如何发挥作用？”提出了四点建议，强调联合国应主持公道、厉行法治、促进合作、聚焦行动。这些重要建议抓住了联合国所面临的关键挑战，契合了各国人民对联合国的殷切期待，是习主席在重要历史关头为联合国发展贡献的中国智慧。

张军说，习主席在讲话中重申对联合国的支持，强调中方将始终做多边主义的践行者，积极参与全球治理体系改革和建设，推动构建人类命运共同体，展示了大国领袖和世界级领导人的战略视野和博大胸怀。这也同个别国家唯我独尊、本国至上、破坏国际秩序和联合国作用的言行形成鲜明对照。联合国秘书长古特雷斯对中国的支持和作用给予高度评价。联合国未来发展道路不会平坦，但我们有理由相信，在中国的有力支持下，在各国的共同努力下，联合国会继续在维护世界和平、促进共同发展方面发挥重要作用。

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