人民网>>国际

中国驻欧盟使团团长张明应邀出席欧洲议会辩论

2020年09月22日18:20  来源：人民网-国际频道
 

人民网布鲁塞尔9月21日电（记者方莹馨）中国驻欧盟使团团长张明21日应邀出席欧洲议会外交事务委员会全会辩论。张明表示，中欧应该相向而行，以合作包容的精神积极解决彼此间存在的问题。

张明通过视频连线发表讲话说，今年是中欧建交45周年，双方成功举办了第二十二次中国—欧盟领导人会晤和中德欧领导人视频会晤，在绿色、数字、经贸、战略等领域举行了高级别对话。

张明表示，上周举行的中德欧领导人视频会晤议题广泛，讨论深入，为下阶段中欧关系发展提供了战略指引和政治动力。双方正式签署《中欧地理标志协定》，这是中国对外签署的第一个全面、高水平的地理标志保护协议，彰显了中欧贸易关系互利互惠、开放共赢的特点，也得到了双方民众的支持。

张明表示，中欧投资协定谈判今年以来进入关键阶段，双方在“公平竞争”项下各主要议题均取得重大进展，在可持续发展、市场准入这两大议题下也正加紧寻找潜在着陆区。双方领导人在上周会晤中重申将加快协定谈判，实现年内完成谈判的目标，为谈判注入新动力。希望双方相向而行、互谅互让，在年内达成一项经得起历史考验、令双方人民都满意的全面、平衡、高水平协定。

谈到中欧双方决定建立环境与气候、数字领域两个高层对话机制，张明称，这将为双方拓展合作维度提供更多机遇。“绿色和数字合作涉及中欧几代人的福祉，我们必须高度重视，加大投入。中国愿意成为欧盟的绿色和数字合作伙伴。”

张明指出，当前全球疫情远未见底，中欧作为世界两大力量、两大市场，能否以经贸合作的强大韧性拉动世界经济复苏和增长，能否联手为发展中国家应对疫情作出贡献，影响重大。面对疫情带来的重大挑战，对手是病毒，而不是中欧彼此。“由于历史、传统、社会制度、发展阶段的不同，中欧关系中存在着诸多分歧，我们不能回避，也无需回避。关键是要坚持和平共处、开放合作、多边主义和对话协商，妥善管控分歧争议。”

张明强调，创造开放、公平、公正、非歧视的制度环境，需要中欧双方朝着同一个目标共同努力。中国在世界银行《全球营商环境报告》的排名已跃升至31位，远超一些欧盟成员国，但现在听到越来越多在欧中国企业反映，欧盟营商环境的友好度在下降，政策的不确定性在增加。他希望，欧洲议员重视并切实解决中国工商界的关切。

随后，张明接受了两轮议员有关民族、人权、外交、高技术、数字保护、“一带一路”等问题的提问。

(责编：崔越、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved