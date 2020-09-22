中国驻欧盟使团团长张明应邀出席欧洲议会辩论

人民网布鲁塞尔9月21日电（记者方莹馨）中国驻欧盟使团团长张明21日应邀出席欧洲议会外交事务委员会全会辩论。张明表示，中欧应该相向而行，以合作包容的精神积极解决彼此间存在的问题。

张明通过视频连线发表讲话说，今年是中欧建交45周年，双方成功举办了第二十二次中国—欧盟领导人会晤和中德欧领导人视频会晤，在绿色、数字、经贸、战略等领域举行了高级别对话。

张明表示，上周举行的中德欧领导人视频会晤议题广泛，讨论深入，为下阶段中欧关系发展提供了战略指引和政治动力。双方正式签署《中欧地理标志协定》，这是中国对外签署的第一个全面、高水平的地理标志保护协议，彰显了中欧贸易关系互利互惠、开放共赢的特点，也得到了双方民众的支持。

张明表示，中欧投资协定谈判今年以来进入关键阶段，双方在“公平竞争”项下各主要议题均取得重大进展，在可持续发展、市场准入这两大议题下也正加紧寻找潜在着陆区。双方领导人在上周会晤中重申将加快协定谈判，实现年内完成谈判的目标，为谈判注入新动力。希望双方相向而行、互谅互让，在年内达成一项经得起历史考验、令双方人民都满意的全面、平衡、高水平协定。

谈到中欧双方决定建立环境与气候、数字领域两个高层对话机制，张明称，这将为双方拓展合作维度提供更多机遇。“绿色和数字合作涉及中欧几代人的福祉，我们必须高度重视，加大投入。中国愿意成为欧盟的绿色和数字合作伙伴。”

张明指出，当前全球疫情远未见底，中欧作为世界两大力量、两大市场，能否以经贸合作的强大韧性拉动世界经济复苏和增长，能否联手为发展中国家应对疫情作出贡献，影响重大。面对疫情带来的重大挑战，对手是病毒，而不是中欧彼此。“由于历史、传统、社会制度、发展阶段的不同，中欧关系中存在着诸多分歧，我们不能回避，也无需回避。关键是要坚持和平共处、开放合作、多边主义和对话协商，妥善管控分歧争议。”

张明强调，创造开放、公平、公正、非歧视的制度环境，需要中欧双方朝着同一个目标共同努力。中国在世界银行《全球营商环境报告》的排名已跃升至31位，远超一些欧盟成员国，但现在听到越来越多在欧中国企业反映，欧盟营商环境的友好度在下降，政策的不确定性在增加。他希望，欧洲议员重视并切实解决中国工商界的关切。

随后，张明接受了两轮议员有关民族、人权、外交、高技术、数字保护、“一带一路”等问题的提问。

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