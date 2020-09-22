南非总统就联合国成立75周年致公开信

人民网约翰内斯堡9月22日电（王磊）据中国驻南非使馆消息，9月21日，南非新闻24小时网站刊发拉马福萨总统就联合国成立75周年致南非民众公开信，回顾联合国成立75周年以来在推动世界和平发展、倡导多边主义、加强世界团结合作以及推动妇女事业发展等方面所做出的重大贡献，指出在新冠肺炎疫情背景下，各国需利用联合国成立75周年契机，重建以公平、公正和平等为基础的全球秩序，推动实现世界持久和平与可持续发展。主要内容如下：

本周将召开第75届联合国大会，世界各国领导人将齐聚一堂，寻求解决全球挑战的共同方案。

联合国自二战结束后成立至今已走过了75年历程。75周年对联合国来说是一个重要的时刻。世界各国绝不能允许二战这种人间悲剧再次发生。我们相信，通过成立联合国这样的国际组织，世界上的所有问题都可以通过和平方式合作解决。当前世界正遭遇新冠肺炎疫情危机，联合国在支持各国及世界卫生组织等开展抗疫合作方面发挥了重要作用，加大对最脆弱国家和弱势群体关注，并使各国集中精力促进实现可持续发展目标，以此重振经济。联合国正在努力构建一个更加和平、公平和美好的后疫情世界。

联合国成立75年来，合作与团结的价值得以凸显。为解决全球性挑战，无论是公共卫生突发事件、跨国犯罪、局部冲突和战争还是气候变化、移民和自然灾害，各国都必须携手应对。只有通过多边主义，我们才能制定符合各国人民共同利益的应对战略。因此，我们需要增强联合国等多边机构能力，确保其获得充足资源并具有广泛代表性。

我们已经认识到，世界和平不仅仅意味着我们需要建立一个没有冲突的世界，更需要建立一个彻底消除贫困和不平等、包容增长、共享繁荣的世界。通过增强全世界人民过上安全和富足生活的能力，我们正在为世界和平与稳定奠定坚实的基础。当前实现这一目标的最大挑战之一是，歧视和边缘化继续把世界上一半的人口排除在外。

今年是北京世界妇女大会召开25周年，该会议将妇女解放事业提上了全球议程。此次联合国成立75周年为我们提供宝贵机会，回顾过去25年所取得的成就，明确我们当前必须采取的行动，以确保妇女在社会生活等各领域享有平等、合法地位。对非洲而言，我们必须采取措施，给予妇女经济赋权，这与非盟提出的致力于妇女金融包容理念一致。因此，我们欢迎大家参加即将于本周举行的七国集团和非洲国家关于非洲妇女数字普惠金融小组会议。我们要向外界传递的信息是，除非妇女被纳入经济主流，否则她们将继续首当其冲地受到排斥，并继续遭受虐待剥削。一个赋予妇女权力的世界将是伟大的。

在此次联合国大会上，各国还必须解决气候变化危机。我们要抓住疫后重建的机会使全球经济走上低碳、绿色并能适应气候变化的可持续发展道路，这不仅是为了保护环境，也是为了创造更多就业机会和促进经济发展。

此次新冠肺炎疫情中，世界各国面临关键抉择：是选择《联合国宪章》倡导的全球合作，还是狭隘的利己主义；是选择让所有人繁荣，还是让少数人繁荣。在第75届联合国大会上，各国领导人将探讨如何重建以公平、公正和平等为基础的全球新秩序。本着团结、友谊的精神，我们将为实现持久和平与可持续发展开辟一条明确的道路。

(责编：崔越、杨牧)