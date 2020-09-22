韩外大孔院举办“非遗文化公益课堂‘传统月饼制作’”线上活动

新华网首尔9月22日电（记者 陆睿）在一年一度的中国传统佳节——中秋节来临之际，韩国外国语大学孔子学院（简称：韩外大孔院）近日举办了一场别开生面的线上直播“非遗文化公益课堂‘传统月饼制作’”。来自韩国、比利时、匈牙利、菲律宾、缅甸等国孔子学院或孔子课堂的130多名师生参加了活动。

本次活动由韩外大孔院主办，北京多位非物质文化遗产项目传承人和志愿者联合承办，直播场地设在河北省廊坊的薛记糕点工作坊内，邀请了霸州胜芳兰香斋的传人、非物质文化遗产项目薛记糕点的第四代传承人薛亮师傅，直播讲授并演示中国传统月饼的制作方法。

受疫情影响，这次的公益课堂采用线上方式举行。为保证活动效果，韩外大孔院提前将直播内容脚本翻译成英语、韩语对照文本，以帮助学员们更好地理解活动内容。

直播开始，薛亮师傅及助手首先向观众展示了丰富多样的各类传统月饼，从制皮、制馅、包馅、成型以及烘焙等各个环节展示了传统月饼的制作方法。两位主持人在讲解中秋文化的同时还不时地带领学生们学几句汉语词句，引起了观众们的兴趣。

为支持中国非遗文化走出国门、进入国外课堂，韩外大孔院采取邀请中国非物质文化遗产项目传承人做讲师、汉语教学和文化教授相结合、国内国外在线直播的方式，让学员们更直观地感受和理解中国文化的魅力，为孔院的汉语学习者们提供了解中国传统文化并学习汉语的交流平台。

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