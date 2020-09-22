联合国成立75周年纪念峰会举行　强调多边主义和国际合作重要性

新华社联合国9月21日电（记者潘丽君）联合国成立75周年纪念峰会21日举行。与会代表表示，在世界面临诸多威胁与挑战、尤其是新冠肺炎疫情肆虐全球之际，国际社会更需坚持多边主义，加强全球合作。

峰会通过了《纪念联合国成立75周年宣言》。联合国会员国国家元首和政府首脑在宣言中说，没有任何其他全球性组织拥有联合国那样的合法性、号召力和制定规范的影响力。宣言强调多边主义和国际合作的重要性，重申对可持续发展、环境保护、和平、正义、性别平等等方面承诺。

第75届联合国大会主席博兹克尔在峰会开幕致辞中表示，在我们建设一个更美好、更绿色、更平等、更有韧性和更可持续的世界这一过程中，多边主义不是一种“选项”，而是一种“必需”。国际社会应支持联合国成为更灵活、更有效和更负责任的组织，有效回应全球挑战，创造更好未来。他呼吁各国调动资源，以前所未有的政治意愿和领导力，实现共同愿景。

联合国秘书长古特雷斯在致辞中说，当今世界需要具有远见、雄心、影响力的更高效的多边主义。国际社会面临过多的多边挑战，但是缺乏多边解决方案，必须共同努力，改善全球治理。他说，在相互关联的世界中，我们需要一种“网络化”的多边主义，联合国大家庭、国际金融机构、区域组织、贸易集团等在这种多边主义下可以更加密切和有效地工作。

联合国安理会主席、经济及社会理事会主席和国际法院院长等多名联合国官员与会并发表讲话。会议还听取了东道国、会员国、观察员国和欧盟代表发言。

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